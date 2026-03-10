冬奧花滑女神劉美賢奪金話題不斷！同款唇釉公開　補口紅超可愛

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

20歲花式滑冰選手劉美賢Alysa Liu在女子單人滑項目勇奪金牌，成為24年來首位在該項目摘金的美國選手，除了冰上優雅、自然的表現，劉美賢真性情的個性近期更圈粉無數！她在準備上台領獎被捕捉到說出「Wait, my lipstick !」「Where is my lipstick ?」加上後續補唇彩的樣子，超真實反應真的好可愛，網友們都說是冬奧賽場上最可愛的一幕！

花式滑冰女神劉美賢同款唇釉

劉美賢擦的同款唇釉正是賽琳娜（Selena Gomez）所創立的美妝品牌Rare Beauty這款唇彩！雖然以唇油為名，但實際質地更介於唇蜜與唇釉之間，滑順延展、上唇後能迅速貼合，呈現輕盈卻高顯色的水光唇妝效果。劉美賢同款色號 #Delight 是一支柔霧玫瑰裸棕調，帶一點低飽和暖感，不挑膚色、日常使用也不容易出錯。

Selena Gomez創立的Rare Beauty

由Selena Gomez創立的明星美妝品牌Rare Beauty，不只主打不做動物實驗與低敏安全配方，更將「心理健康」作為品牌核心理念之一！品牌的液態腮紅、腮紅霜、打亮產品都是熱賣明星，多款彩妝都在IG、小紅書、TikTok等社群平台掀起高度討論，是近年歐美美妝圈最具話題性的品牌。

