亞麻灰染對自帶濾鏡！10款髮色推薦　誰適合＋是否要漂髮一次看

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

人氣髮色亞麻灰在亞洲真的紅！能夠一改原本沉重的髮色變得輕盈有型，打造透明感風格，還衍生出更多低調內斂或高調流行的新進化。先掌握亞麻灰的變髮機密，你就能找到適合自己的本命灰。

亞麻灰適合哪些人？色系風格介紹



只要日常輕妝都能輕鬆駕馭亞麻灰髮色！髮型師Ann指出「亞麻色」原本就是偏向溫和中間色調，帶些霧感，沒有過於鮮豔的彩度、灰感則更重些，屬於帶冷調的色系，可以中和亞洲人頭髮中特有的紅色調，能讓整體髮型風格變得更輕盈有透感，非常適合亞洲黃肌，在視覺上更自然顯白。

10款亞麻灰色系髮色推薦



冷色調的亞麻灰也能有揉和暖色元素的變化版，可時尚可內斂，或是甜美優雅，10款人氣髮色實用推薦。

1.冷調亞麻灰

尤其天生膚色偏暖色調的人，特別推薦選擇對黃肌友善的冷調亞麻灰，髮型師Ann舉例像是藍亞麻灰、亞麻青灰棕、亞麻綠灰，這些彩度艷度都不會太高，藉由細微色調上的差異來提亮膚色、改善暗沉感。

2.奶茶亞麻灰

如果你是天生膚白的人，基本上任何髮色都適合，但如果想要看起來更好氣色些，那麼可選擇能在視覺上製造腮紅魔法的奶茶亞麻灰，因為揉合了些帶紅色的暖色調，所以在光線折射下，原本冷白的膚色會被襯出紅潤感。

3.粉霧亞麻灰

想要更活潑的變化，不妨參考韓國女團idol們，藉由粉霧亞麻灰來創造仙氣浪漫的風格，穿搭更有型，平日注重潮流時尚的人絕對要嘗試看看。

4.栗子亞麻灰

溫暖感的栗子棕加入了亞麻灰，既溫柔又甜美，親和力十足！尤其光線下看比一般棕色髮更輕盈有層次，是款染後滿意度超高的人氣髮色。

5.亞麻灰金

比金髮更低調卻更有質感，亞麻灰金降低了些過於明亮的金色調，多了些微霧灰質感，尤其推薦給想要挑戰金色髮卻又擔心無法駕馭的人。

6.蜜桃亞麻灰

就像是用了美肌濾鏡，低調霧感的亞麻灰棕開啟了微甜夢幻光圈，增添透明感，更顯小女人的嬌柔魅力，一點淡妝就超吸睛。

7.可可亞麻灰

Mix些霧灰感的可可色，因為跟原生髮色較相近接受度更高，對於初體驗染髮或需要低調造型的人來說非常適合，有種「偷偷變美」的小心機。

8.亞麻灰綠x耳圈染

亞麻灰綠或是亞麻灰金這類的亞麻色系，超適合搭耳圈染、內線染來做造型，將變化的髮色藏在深色髮內層，簡單的撩髮動作，或是將兩側髮絲局部塞耳後、紮或綁髮，若隱若現的亞麻淺色都能有不同形象呈現。

9.亞麻灰金X線條染

這幾年很流行的線條染，將深淺髮色玩出新高度，視覺效果加倍立體有型！打造一種簡單俐落的帥氣甜美風，也能讓新生白髮不明顯，是「與白髮共存」的聰明選擇。

10.格雷亞麻灰

All Grey「格雷系穿搭」崛起後一路從時尚界紅到影響了髮型風格，可藉由不同色階的灰來創造出時髦或內斂的層次感，不同場合隨光影變化更看得出細節感滿滿。

亞麻灰需要漂嗎？



「通常亞洲人的深髮色想要做出有透明感的亞麻灰，都需要先漂髮去掉黑色，否則再怎麼染呈現出來的都是咖啡色底顏色。」髮型師Ann進一步說明，是否一定要漂髮？可由你的髮色現況與喜好需求來決定。

【需要漂髮】

1.天生黑髮，從沒漂染過。

2.想要視覺效果明顯：輕盈有透明感的亞麻灰髮色。

3.先前漂染過，是帶橘或紅色系的暖色調髮色，會需要先「去色」處理掉人工色料。

【不需要漂髮】

1.只想要髮色帶有微霧感的效果，可選擇咖啡色底為主，融合些暖色調的亞麻灰，例如茶棕亞麻灰、可可或蜜桃亞麻灰。

2.原本就漂染過，髮色現況是金黃色系或藍色系冷色調，只要沒有褪色不均勻的情形，也能不漂髮直接改染亞麻灰。

3.不想整頭漂髮，可選擇耳圈染、內線染、光線染、挑染等方式，來做局部漂髮的亞麻灰造型。

亞麻灰褪色後好看嗎？



凡是有漂髮過染出來的亞麻灰，效果能夠達到輕盈的霧感，但傷髮的程度也較高，褪色後多為金黃色，若又沒好好護髮，會顯得毛躁。而選擇無須漂髮的偏灰咖啡色系，染後則呈現出較深色的低調微霧感，褪色後看起來是淺咖啡色。

一般染髮後會建議使用染後專用洗護髮品，而有漂髮過的髮質因為受損程度較高，髮型師Ann提醒需要加強「矯色」與「補充」，4大養髮重點必學！

重點1：矯色處理



尤其剛漂染後一個月內，要改以漂髮後專用的紫色矯色洗髮精，因為紫色可以抵消掉黃銅色調，幫助維持冷色調髮色，避免褪色後變成髒髒黃毛。

▲MOROCCANOIL 優油矯色護髮劑200ml，NT$1,080。

▲PAUL MITCHELL 白金璀璨洗髮精300ml，NT$1,000。



▲Kevin.Murphy 彩虹天使髮浴250ml，NT$1,200。

重點2：補充營養

將原本的潤絲步驟改用沖洗式髮膜或護髮素取代，在洗髮過程中深度補充髮芯需要的蛋白質，養出柔順防毛躁。

▲KERASTASE 燦金絕色髮膜220ml，NT$2,400。

▲SACHAJUAN亮澤鎖色洗髮露250ml NT$950。

▲GrandLinkage 新．柔漾護髮200g，NT$1,200／500g，NT$2,000。

重點3：避免熱傷害

日常吹整沒問題，但像是電棒、平板夾、造型夾這類熱造型工具得先避免使用，因為高溫的熱傷害會導致髮色加速流失，以及染後的髮質變差，一定要做的話務必先擦上抗熱防護髮品。

重點4：正確生活習慣



漂染後的頭髮較脆弱，尤其在日常生活小細節上，得留意像是別用過熱的水洗髮，近期也要避免去游泳、海邊戲水，或是長時間曝曬太陽下的戶外活動。

染對亞麻灰＝自帶濾鏡出門！想仙氣、想帥氣、想偷偷變美都OK。掌握是否需要漂髮與正確護理，就能讓霧感高級色長期在線，美顏自動升級

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