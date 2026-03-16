神級「晚安燃脂水」黃金配方公開！促進代謝助排毒　一覺睡到天亮

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

對於追求健康瘦美的現代女性來說，「睡眠」與「身材」往往是兩大難題，如果現在告訴妳，有一種方法能讓妳一邊深沉的睡著，一邊還能燃燒體內的多餘脂肪，想瘦的姊妹們一定會迫不及待想嘗試吧！今天我們要來分享的這款睡前「晚安燃脂水」，它不僅能排毒、加速代謝，還能讓妳一覺睡到天亮。

黃金配方大公開：缺一不可的燃脂成員

想要調配出這杯「燃脂神器」，材料其實在超市都能輕鬆入手，每一樣成分都有其不可替代的健康功效：

洋甘菊茶或助眠茶： 作為基底，洋甘菊是天然的放鬆劑，能幫助肌肉放鬆、身心平靜。

半顆檸檬： 檸檬汁含有豐富的維生素C，能促進代謝、幫助燃脂，更有助於排毒養肝。

有機蘋果醋（含母菌）： 這是整杯飲品的靈魂！一定要選擇含有「母菌」的有機蘋果醋，它富含蛋白質、益生菌與天然酶，能抑制食慾並穩定血糖。

肉桂粉： 一小茶匙肉桂粉能抗氧化、降發炎，最重要的是它能促進脂肪細胞燃燒。

原生蜂蜜： 睡前攝取少量高品質蜂蜜能促進褪黑激素分泌，幫助進入深度睡眠。

如何製作這杯「晚安燃脂飲」？

製作過程非常簡單，但細節決定成敗！

Step1.首先，準備約240到360毫升的水，放入茶包浸泡10到15分鐘，讓營養成分充分釋放，記得水不要倒太多，以免半夜因為尿意中斷了寶貴的深度睡眠。

Step2.茶湯完成後，擠入半顆新鮮檸檬汁。

Step3.接著，加入一匙關鍵的「蘋果醋」，記得喝之前先搖勻瓶底的絮狀沉澱物（那就是營養豐富的母菌）。

Step4.隨後，撒上一茶匙肉桂粉。由於肉桂粉不易溶於水，飲用前記得再次攪拌。

Step5.最後，根據個人口味加入一匙原生蜂蜜。如果妳喜歡喝溫熱的口感，可以直接加入攪拌；若喜歡放涼喝，也可以在飲用完畢後單吃一小匙蜂蜜，平衡整體的苦澀味。

貼心小提醒：飲用時的3大重點

保護牙釉質： 由於蘋果醋和檸檬具有酸性，建議一定要使用「吸管」飲用，避免酸性物質直接接觸牙齒，保護牙釉質不被侵蝕。

最佳飲用時機： 建議在睡前30到45分鐘飲用完畢。這段時間剛好能讓妳去一趟洗手間，並避免液體躺下後引起胃食道逆流。

冷熱皆宜： 這款飲品可以溫溫喝，也可以等它自然涼透再加配料，夏天喝起來也非常清爽。

這杯「晚安燃脂水」雖然帶點微苦與辛香味，但它帶來的健康效益絕對值得妳嚐試！它不僅能幫助妳管理體重，更能讓妳在隔日起床時感到神清氣爽、腹部平坦。從今晚開始，給自己一點儀式感，用這杯飲品跟一天的疲勞說掰掰，迎接更窈窕的自己吧！

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