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「蛙式伸展」有效舒緩髖關節緊繃　7步驟釋放深層壓力、改善下半身循環

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Text / Marie Claire美麗佳人　Photo / Marie Claire美麗佳人

妳是否常感到下半身沉重、久坐後站起時腰痠髖緊超不舒服？這可能是髖部發出的求救訊號！健身教練兼作家親身實測，透過「蛙式伸展」，每天5分鐘，只花了兩週就緩解多年的僵硬不適，不僅體態變輕盈，連日常活動都變得更輕鬆。

什麼是蛙式伸展（Frog Stretch）？

就算妳從未聽過這個名詞，光看動作也能心領神會。蛙式伸展的基本姿勢是四肢著地，雙腿向外延伸，讓身體呈現如同青蛙般的姿態。

健身教練兼作家Eloise Skinner指出這個動作主要針對髖部、大腿內側（內收肌）以及臀部外側進行的深層鍛鍊。這是一個強度較高的拉伸動作，建議初學者必須緩慢且謹慎，可以從四足跪姿開始，慢慢將膝蓋向外推移。

「蛙式伸展」有效舒緩髖關節緊繃：7步驟釋放深層壓力、改善下半身循環 兩週實測心得公開

練習蛙式伸展的4大好處

1. 可以深度緩解髖部緊繃

對於長期使用筆電、上班通勤久坐的現代女性來說，髖屈肌與內收肌極易處於縮短緊繃的狀態，進而導致骨盆歪斜或代償性的痠痛，研究顯示，針對髖部的伸展運動能有效提升關節活動度，讓步伐更輕盈。

2. 能同時啟動多組肌群

蛙式伸展不僅是單純的拉伸運動，在加深動作的過程中，妳需要利用上半身支撐重量，這會同時挑戰到核心穩定性與肩部力量，是高效率的全身性舒緩運動。

3. 高度的動作適應性

雖然蛙式伸展被歸類為進階伸展，但Eloise強調，蛙式伸展可以根據個人柔軟度調整。妳可以選擇用前臂支撐，或在膝蓋下墊毯子，循序漸進地增加難度，而非強迫身體過度拉伸。

4. 還能讓情緒與壓力得到釋放

瑜珈老師Jane Haynes提到，髖部常被認為是儲存壓力與情緒的部位，透過深層的蛙式伸展與呼吸配合能幫助神經系統平靜，增強心理韌性，讓積壓已久的負能量隨著吐氣釋放出來。

7步驟正確練蛙式伸展

Step1.從四足跪姿開始： 四肢著地，雙手與肩同寬，膝蓋與髖同寬。

Step2.膝蓋緩慢向外： 慢慢將雙膝向兩側滑開，保持軀幹靠近地面。

Step3.腳踝勾起（外八字）： 雙腳腳尖朝外，腳踝保持彎曲以保護關節。

Step4.收緊核心： 脊椎拉長，不要過度塌腰或拱背，要記得保護腰椎。

Step5.加入輕微律動： 熟悉後可前後輕微搖晃臀部，增加動態的活動度。

Step6.前臂支撐： 若柔軟度允許，可將重心移至前臂，感受更深層的拉伸。

Step7.保持深長呼吸： 避免憋氣。穩定的呼吸能告訴大腦「現在很安全」，讓肌肉進一步的放鬆。

編輯小提醒： 若膝蓋感到尖銳刺痛，請立即停止，可換成「快樂嬰兒式」作為替代。

Eloise Skinner實測日記：堅持兩週後的驚人轉變

第一週：學會「放手」的藝術

實測初期，我最重視的是「不過度拉伸」。我設定每週練習四次，運動前做動態搖擺暖身，工作空檔則做30－60秒的靜態停留。剛開始練習時，內收肌會傳來強烈且溫暖的張力，甚至想反射性抵抗，但只要撐過前20秒，那種緊繃感就會慢慢消散。到了週六在進行長跑時，我驚喜地發現髖部的靈活性讓我的步幅變得更流暢，不再像以前那樣卡卡的。

第二週：融入生活的居家儀式

進入第二週，我開始享受這段時光，我習慣在晚上看電視時，在地毯上直接趴成青蛙姿勢。比起蜷縮在沙發上導致的僵硬，這個姿勢讓我在睡前徹底放鬆！我同時在健身房加入髖外展訓練，確保「柔軟」與「力量」並行。

實測結語： 兩週後，我的身體有了明顯變化

上樓梯更輕快、核心訓練更省力，連平日的焦慮感都減輕了不少，我的終極建議是將蛙式伸展穿插在日常活動中（如看電視）。不需要特地撥出大段時間，只要願意趴下來，妳的髖部絕對會給予最正面的回饋！

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 蛙式伸展

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