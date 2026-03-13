木村拓哉、二宮和也都愛的白松露鹽奶油捲　日本TruffleBAKER人氣必吃

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳勿

近期在日本旅遊社群與Threads上，「TruffleBAKERY」成為了觀光客必訪的打卡地標，自從日本藝人如木村拓哉、二宮和也等名人公開力推他們家的「白松露鹽奶油捲」，這款麵包便迅速晉升為日本麵包界的夢幻逸品。究竟除了白松露鹽奶油捲，這間麵包店還有哪些隱藏版必買？本篇將為您一次整理！

TruffleBAKERY在紅什麼？

TruffleBAKERY於2017年在東京門前仲町開業，由專業食品進口商DRESSTABLE經營，主打將高品質歐洲食材融入日常麵包之中。最廣為人知的就是濃郁滋味的「白松露鹽奶油捲」，木村拓哉曾在節目上公開表示這是自己最愛的慰勞麵包，而二宮和也也曾親自準備了上百個「白松露鹽奶油捲」送給自己的後輩們，進一步推升品牌話題熱度。

TruffleBAKERY人氣麵包推薦

木村拓哉、二宮和也都愛的白松露鹽奶油捲

這是店內的鎮店之寶。採用加拿大產高級麵粉、100%自家製松露奶油製作。麵包本體在烘烤時注入松露奶油，出爐後在表層刷上一層薄薄的松露油，最後撒上鹽巴與白松露末。外皮微酥、內裡柔軟有嚼勁，鹹香與松露氣息在口中完美達到平衡。

黑松露雞蛋沙拉三明治

若你剛好在櫃台上看到它，請務必手刀放入購物籃！這是店內的現做限量商品，將濃郁的黑松露揉入蛋沙拉中，夾在特製的厚片吐司內，蛋香與松露香交織，是許多老饕心中的隱藏冠軍。

生榨奶油麵包

這款布里歐麵包內夾著極致滑順的現打奶油餡，標榜「生榨」就是為了保留最新鮮的乳香味，最佳賞味期限僅有5小時，口感輕盈不油膩，建議一買到就現場享用。

白松露奶油甜甜圈

在福岡天神地下街分店等處也能品嚐到的生甜甜圈款，內餡有白松露奶油，甜鹹交織的口感相當特別。

抹茶加納許鹽麵包

2026年推出的「抹茶ガナッシュの塩パン」使用京都宇治特上抹茶與鹿兒島稀有品種抹茶混合，搭配富士山天然水和國產小麥製作麵包，再將濃厚抹茶白巧克力製成的抹茶ガナッシュ與奶油捲入麵包中，入口即可感受到抹茶香氣層層堆疊、鹹甜平衡，濃厚而不膩。

