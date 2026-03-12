深夜咖啡廳抹More新品牌「paopao」進駐遼寧街　必吃草莓肉鬆生乳酪

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

大家熟悉的「抹More」團隊出新招了！全新品牌「paopao」進駐遼寧街商圈，這次褪去了深夜咖啡館的神秘感，營業時間為11：00－19：00，空間設計也變得明亮大方，更像是一個可以天天造訪的都會據點。雖然視覺變得很清新，但主理人想傳遞的初心很單純，那就是空間只是背景，每一口入魂的蛋糕和咖啡才是這個新空間裡真正的主角。

2017年創立以來「抹More」以鹹甜交織的蛋糕風格累積穩定客群，paopao延續這條風味路徑，並將經典重新拆解、重組，小編最愛的就是白巧草莓肉鬆生乳酪！

白巧草莓肉鬆生乳酪 $250（內用限定）

2022年登場的「草肉2.0」在這裡換上全新生乳酪版本，不同於初代以戚風蛋糕為基底，這次以依思尼白乳酪建立更紮實卻純淨的奶香架構，搭配台灣草莓鮮甜果香。白巧克力塔底提供酥脆支撐，刻意不完全拌勻的草莓鮮奶油保留自然紋理，最後鋪上金龍肉乾創始店的肉鬆，鹹香與莓果酸甜在口中交錯，層次清晰不雜亂。草莓肉鬆季約為每年11月中下旬至隔年3月下旬，實際供應仍視草莓品質與產量而定。

鹽昆布牛奶糖鮮奶油蛋糕 $230

鹽昆布為主調，牛奶糖提升濕潤與甜潤感，內層夾入香濃牛奶糖醬，再以海苔奶酥拉出鹹香輪廓。昆布的微鹹、牛奶糖的醇甜與奶酥酥脆口感相互交織，屬於會讓人默默吃完一整塊的類型。

大蒜酸奶白巧布朗尼 $250（paopao限定）

底層鋪上自製油封大蒜酸奶，酸度乾淨。溫熱白巧克力堅果布朗尼堆疊其上，再放上一球香草冰淇淋。隨著時間推移，冰淇淋慢慢融入糕體，最後灑上鹽之花收尾。甜與鹹在尾韻交會，口感收斂卻留下餘味。

除此之外，paopao攜手專業烘豆工作室BILLYROASTER，選用來自非洲與中美洲的三款單品豆，建立更完整的咖啡系統。品牌希望客人像走進美術館一樣，透過手沖與濃縮，親自體驗風味差異。

手沖咖啡 $200（熱）$220（冰）

與BILLYROASTER共同篩選單品豆，每季更換產地風味。

SOE濃縮咖啡組合 $270

單一品種濃縮，搭配一杯小白或黑咖啡，一次感受濃縮的集中度與延伸風味層次。

維也納咖啡 $180

單品延伸紅色水果、堅果與巧克力調性，上層鮮奶油增添柔滑口感，尾韻帶出類似櫻桃巧克力蛋糕的風味印象。

拿鐵 $180

KikiBlend選用來自非洲與中美洲的三款單品豆調配，酸甜平衡，帶紅色水果酸質與巧克力堅果油脂感，口感乾淨。

數位工藝與老宅的對話

空間由築房數位Architchen操刀，將1960年代日式街屋轉化為流動的空間載體。設計團隊保留原有建築輪廓，以參數化設計與CNC加工打造曲面吧台，並透過可全開折門打開街道與室內的邊界。器皿則由ErnstMemorialHall訂製系列，以近似鐵器的漆黑質地呼應整體色調，觸感與重量成為品飲的一部分。

paopao品牌資訊

品牌名稱：paopao

開幕日期：2026年2月22日

地址：台北市中山區遼寧街22號

營業時間：11：00－19：00（每週四公休）

