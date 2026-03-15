邊佑錫私藏咖啡廳「AUFGLET」插旗東區！在黑色宇宙的哲學品嚐可頌球

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

首爾漢南洞的人氣咖啡廳「AUFGLET」正式跨海登陸台北東區，品牌以包容萬物的「黑色」為核心語彙，將極簡美學從兩層樓的空間設計延伸至員工制服 ，除了引進在韓國掀起狂潮的可朗芙與可頌球，更推出台北限定的早午餐系列。「AUFGLET」在2026年3月6日開始試營運，即日起接受線上訂位。

黑色宇宙的哲學

品牌名「AUFGLET」來自德文中的一段話：「 eine Schallplatte auflegen und abspielen（放上唱片播放）」，意指唱針落下的瞬間，音樂開始前那一段短暫卻充滿期待感的停頓。那段停頓的靜謐與重置，正是品牌希望為所有消費者傳遞的精神，讓人們忙碌之餘，能在此得到閒適與重新出發的能量。

「AUFGLET」在首爾擁有五間分店、吸引無數韓星造訪，其基因裡流淌著對次文化、精品時尚與藝術跨界的熱愛。在咖啡廳之外，更像是風格碰撞的舞台，像是過去就有與手機配件品牌CASETiFY攜手在首爾新沙洞旗艦店打造沉浸式聯名咖啡廳，將科技配件與精品咖啡視覺全面整合；以及與人氣女團LE SSERAFIM合作推出限時快閃店，專門為團體定製充滿藝術感的聯名甜點，將音樂作品的視覺概念轉化為具體的味覺語彙。此外，AUFGLET也曾攜手美妝集團愛茉莉太平洋旗下的品牌Bireddy，以「重置身心」為主題策劃體驗活動，這些跨界企劃在在都證實了品牌的潮流影響力。

臺北店延續了首爾門市的風格，以「黑色」做為底色，品牌認為「黑色」除了是所有顏色的加總，也乘載了無限的創意與價值，隱喻著能納入各式文化與價值。因此，你能在空間裡找到各式的「黑色」，像是燈飾、桌面到員工制服，都展現了簡練與個性。

比商品更重要的，是人

臺灣店的催生來自於和澳式咖啡早午餐「The Antipodean」自品牌創辦人Andy Rin，因為好友提出的想法：「一開始Jimmy跟我提到這個品牌的時候，我其實還沒有什麼興趣。」真正的轉折發生在一趟韓國行。Andy親自走進店裡，看見空間氛圍、產品細節與品牌調性後，他反而開始重新思考移植到臺灣的可能性。「後來我們真的去了一趟韓國，看完之後就覺得好像不得不做。」而讓他改變想法的，不只是具有潛力的商品或品牌販售模式，更最重要的關鍵還是在「人」身上。「AUFGLET的主理人是一對兄妹，他們很chill，也很有藝術天分，在美感上是很有想法的人。那種人的關係、頻率對得上的感覺，讓我覺得可以試試看這件事情。」對他來說，這個品牌合作不只是單向授權那麼簡單，而是契合的價值觀與美感。

此外，他也提到，目前「AUFGLET」還有很事情在調整，包含團隊的抗壓程度、硬體、餐點。等穩定之後，未來有機會跟韓國同步發表商品，例如可頌系列產品，或者他們在holiday期間推出的季節限定品項。讓臺北的消費者，也能零時差體驗到話題商品。

重寫可頌的定義

說到「AUFGLET」你會想起什麼關鍵字？是「可朗芙始祖（크로플 원조）」（Croffle，可頌和華夫餅的混合體）？《驚人的星期六》？還是「邊佑錫」？不過最有趣的還是他們重寫可頌的既定印象，在保留下可頌的酥脆口感與風味，大大地改變了傳統可頌傳統的外觀，引起無數韓星與台灣遊客前往漢南洞分店朝聖。

這次臺北店就一口氣帶來四款最具代表的可頌系甜點。其中最具識別度的招牌莫過於「可頌球」，這款甜點將酥皮層次細膩地收納進圓球型中，外層極度脆口、內裡則保有豐富的柔軟感 。而身為全球風潮始祖的「可朗芙」，則將可頌層疊的麵糰壓製成列日鬆餅樣貌，創造出金黃酥脆卻又帶有酥軟層次的獨特口感 。此外，結合法式層次與美式耐嚼特性的「可頌貝果」，以及將香氣與脆度推向極致的跨文化創作「可頌吉拿棒」，都完整呈現在台北東區的餐桌上 。這些甜點不只是視覺上的創新，更是對麵糰最精彩口感的深度探索。

臺北才有的限定早午餐

「AUFGLET」臺北店最大特色就是提供全日供應的限定早午餐，所有餐點皆由韓方親自設計，招牌為將甜食轉化為鹹食載體的「楓糖炸雞可朗芙」，讓可朗芙不再局限於下午茶甜點，而是與鹹食碰撞出驚喜的層次感，其鬆餅質地層次分明，外層酥脆到一咬即碎，內裡卻保有濕潤與彈性，奶油香氣在口中慢慢化開。

品牌也展現了對當代飲食趨勢的敏銳觀察，像是在傳統韓式泡菜炒飯中加入當代早午餐常見的酪梨元素，打破了單一料理的框架 。除了帶來飽足感的主食，限定菜單還包含輕食風格的優格碗、沙拉與吐司，甚至是展現精緻烹調技術的「嫩煎黑豬里肌排」。「AUFGLET Taipei」在2026年3月6日開始試營運，將為臺北早午餐市場帶來全新能量，也成為城市中最熱門的據點。

AUFGLET 完整菜單—

AUFGLET Taipei

營業時間：09：00－18：00（最後出餐16：30，週三公休）

電話：02-2775-5598

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