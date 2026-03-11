最容易對前任心軟回頭星座Top 3！第一名舊情回收王　根本放不下





▲以下盤點最容易對前任心軟回頭的星座Top 3，看看你是否也在名單之中。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

記者鮑璿安／綜合報導

分手之後，有人刪光聯絡方式、封鎖社群，乾脆俐落；也有人嘴上說早就放下，卻還會在深夜翻舊照片、默默關心對方近況。其實有些星座天生念舊、重感情，只要前任一示好，就容易再次動搖。以下盤點最容易對前任心軟回頭的星座Top 3，看看你是否也在名單之中。

Top 3 雙魚座

雙魚談感情向來投入，分手後最難割捨的往往不是那個人，而是那段曾經很美好的感覺，他們容易替對方找理由，將過去的不愉快慢慢合理化，只留下甜蜜回憶。只要前任稍微釋出善意，雙魚就可能重新燃起希望，對他們來說，愛是一種情緒流動，只要心裡還有感覺，就很難真正說再見。

Top 2 巨蟹座

說到念舊，巨蟹幾乎是代表人物,他們重視情感與陪伴，也格外依賴熟悉感帶來的安全感,即使分手時再傷心，時間一久，記憶裡往往只剩下對方的好。與其重新適應一段全新的關係，不如回到那個早已熟悉彼此生活節奏的人身邊，只要前任傳來一句關心問候，巨蟹往往很難完全無動於衷。

Top 1 天秤座

天秤害怕衝突，也害怕失去關係帶來的平衡感。對他們而言，分手不只是失去一個人，更像打亂整個生活秩序，他們容易反覆檢討自己，思考當初是否太衝動，或是不是還有修補的可能。只要前任願意溝通、表達想再試一次，天秤往往會給彼此第二次機會。不是因為不理性，而是太渴望一段和諧而穩定的關係。