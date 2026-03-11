fb ig video search mobile ETtoday

最容易對前任心軟回頭星座Top 3！第一名舊情回收王　根本放不下

>

▲▼容易發胖星座。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

▲以下盤點最容易對前任心軟回頭的星座Top 3，看看你是否也在名單之中。（圖／翻攝自FB/tvN Drama）

記者鮑璿安／綜合報導

分手之後，有人刪光聯絡方式、封鎖社群，乾脆俐落；也有人嘴上說早就放下，卻還會在深夜翻舊照片、默默關心對方近況。其實有些星座天生念舊、重感情，只要前任一示好，就容易再次動搖。以下盤點最容易對前任心軟回頭的星座Top 3，看看你是否也在名單之中。

Top 3 雙魚座

雙魚談感情向來投入，分手後最難割捨的往往不是那個人，而是那段曾經很美好的感覺，他們容易替對方找理由，將過去的不愉快慢慢合理化，只留下甜蜜回憶。只要前任稍微釋出善意，雙魚就可能重新燃起希望，對他們來說，愛是一種情緒流動，只要心裡還有感覺，就很難真正說再見。

Top  2 巨蟹座

說到念舊，巨蟹幾乎是代表人物,他們重視情感與陪伴，也格外依賴熟悉感帶來的安全感,即使分手時再傷心，時間一久，記憶裡往往只剩下對方的好。與其重新適應一段全新的關係，不如回到那個早已熟悉彼此生活節奏的人身邊，只要前任傳來一句關心問候，巨蟹往往很難完全無動於衷。

Top  1 天秤座

天秤害怕衝突，也害怕失去關係帶來的平衡感。對他們而言，分手不只是失去一個人，更像打亂整個生活秩序，他們容易反覆檢討自己，思考當初是否太衝動，或是不是還有修補的可能。只要前任願意溝通、表達想再試一次，天秤往往會給彼此第二次機會。不是因為不理性，而是太渴望一段和諧而穩定的關係。

關鍵字：

星座, 分手, 復合, 念舊, 感情

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！TOP 1認為自己人才應高標準

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！TOP 1認為自己人才應高標準

確定了！漢神洲際購物廣場4／10開幕　6.6萬坪準備開逛

確定了！漢神洲際購物廣場4／10開幕　6.6萬坪準備開逛

最容易對前任心軟回頭星座Top 3！第一名舊情回收王　根本放不下

最容易對前任心軟回頭星座Top 3！第一名舊情回收王　根本放不下

凱特王妃訂製新衣　挺拔墊肩配百褶裙又帥又美 山本由伸疊搭鑽鍊放閃　拎20萬「新柏金包」秀不凡品味 「貝嫂」愛馬仕包太可愛　毛茸茸泰迪凱莉包巴黎吸睛 短今化身花仙子站台內衣　開箱化妝包分享美麗祕訣 星巴克今推「大杯以上買一送一」　一起感謝台灣英雄 EDIFICE賽車錶再現Honda冠軍車元素　錶帶內襯竟是引擎設計圖 孫藝真薄紗配珍珠美到犯規　鎖骨線條吸睛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面