凱特王妃訂製新衣　挺拔墊肩配百褶裙又帥又美

>

▲▼ 凱特王妃 。（圖／CFP）

▲凱特王妃身穿新訂製的Catherine Walker大衣式洋裝，與王儲威廉一起出席於西敏寺舉行的英聯邦日慶祝儀式。（圖／CFP）

記者陳雅韻／台北報導

英國國王查爾斯三世與王后卡蜜拉，9日率領王室成員出席於西敏寺舉行的英聯邦日慶祝儀式，慶祝英聯邦56個成員國之間的合作、多樣性與共同價值觀。王室中最受矚目的凱特王妃身穿新衣亮相，由她的愛牌Catherine Walker特別訂製大衣式洋裝集合俐落剪裁與雅致設計，她行進間布料隨著身體律動擺盪，非常吸睛。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／CFP）

▲凱特王妃搭配已故女王伊莉莎白二世傳承的巴林珍珠鑽石耳環，以及Susan Caplan五串式仿珍珠項鍊。（圖／CFP）

凱特王妃首次穿上Catherine Walker 訂製的深藍色大衣式洋裝，設計亮點在於四顆鈕扣的開合設計、挺拔的墊肩、尖領，以及從衣身延伸至下擺的壓褶，營造出宛如裙裝的視覺效果。她搭配了同色系的 Sean Barrett毛呢帽，帽緣飾有網紗；此外，她手拿Strathberry Multrees 海軍藍鱷魚壓紋鍊條包，完美詮釋優雅的深藍色系造型。

▲▼ 凱特王妃 。（圖／CFP）

▲英國國王查爾斯三世與王后卡蜜拉率領王室成員參加英聯邦日慶祝儀式。（圖／CFP）

珍珠首飾是正式場合的最佳選擇，凱特王妃戴上已故女王伊莉莎白二世傳承的巴林珍珠鑽石耳環，以及Susan Caplan復古五串式仿珍珠項鍊，款款都是可一戴再戴的經典之作。
 

►凱特王妃全白造型致敬印度慶典　赤腳入廟跳舞好親民

►孫藝真薄紗配珍珠美到犯規　鎖骨線條吸睛

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

