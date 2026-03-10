韓韶禧疊搭珠寶選擇更多　Boucheron迷你版戒指秀氣精緻

▲韓韶禧混搭Boucheron Quatre系列珠寶展現時髦風格。（圖／Boucheron提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶品牌Boucheron（寶詩龍）集合Double Godron雙圈同心圓、Clou de Paris巴黎飾紋、Diamond鑽石圈與Grosgrain羅緞直線刻紋等四大經典元素的Quatre系列，又有嶄新詮釋，品牌推出Mini款式戒指與Quatre Black系列窄版手環，提供佩戴者更多元的選擇，擔任全球品牌大使的韓星韓韶禧擔綱演繹的「QUATRE IS GETTING MINI」形象廣告，強調此系列在層疊佩戴與造型搭配上的自由度。





▲Boucheron Quatre Classique系列Mini戒指18K金、白金和玫瑰金材質棕色PVD、鑲嵌鑽石，156,000元。

▲Boucheron Quatre Classique系列Mini戒指18K白金黑色PVD、鑲嵌鑽石，167,500元。

全新Quatre Mini戒指保留了Quatre系列標誌性的四大經典元素，其線條較原有的窄版系列更為纖細，每一枚戒指皆由四個獨立製作的環圈組成，最終由工匠以精密的手工組裝程序完成，該工法不使用黏膠或焊接，而是透過精確的壓力計算使環圈相互嵌合。此外，Boucheron同步推出Quatre Black系列全新窄版手環，18K白金黑色PVD鑲嵌鑽石的設計呈現鮮明的對比。





▲Boucheron Quatre Black系列窄版手環18K白金黑色PVD、鑲嵌鑽石，754,000元。

卡地亞（Cartier）集圓珠、飾釘與巴黎飾釘（Clich de Paris）於一身的Clash de Cartier系列，今年也壯大系列陣容，首度推出的黃K金版本項鍊及手環，部分款式增加環圈數量，強化了整體的立體輪廓與份量感；而在材質與色彩的運用上，項鍊與戒指加入紅色瑪瑙、綠色瑪瑙、粉紅色玉髓及縞瑪瑙等寶石元素，與圓珠、飾釘交錯排列更為出色。耳環則加入可轉換式設計，讓佩戴者隨心變化心儀樣貌。





▲模特兒佩戴卡地亞Clash de Cartier 多種配戴方式玫瑰金耳環220,000元，軟鍊手環317,000元，戒指87,500元。（圖／卡地亞提供）