同步日本櫻花季　星巴克「櫻花草莓風味拿鐵」輕鬆在家喝

▲星巴克家享咖啡春日櫻花季限定夢幻回歸。（圖／品牌提供）

▲星巴克家享咖啡系列春日櫻花季限定夢幻回歸。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

在講究儀式感的年代，一杯咖啡能帶來的早已不只是提神，更多是空間氛圍的切換。隨日本櫻花季開跑，雀巢也推出星巴克「春日櫻花季系列」，即便沒去日本賞櫻，也能透過味覺在家就能享受春季的限定浪漫。

▲星巴克家享咖啡春日櫻花季限定夢幻回歸。（圖／品牌提供）

強調日本直送的星巴克特選系列「櫻花草莓風味拿鐵」，主打沖泡後呈現出的粉紅色奶泡與草莓香氣，光聞就能有粉紅泡泡，還能加入牛奶或煉乳，讓口感從單純的果香轉向更厚實的口感。喜歡品茶咖啡本位的消費者，也推出「星巴克 Origami 手沖每日精選 春季綜合濾掛咖啡」，其職人感的日本摺紙工藝濾袋，能穩定架在杯身，確保萃取過程不過度浸潤，口味喝得到牛奶巧克力與甜橙的平衡層次。

▲星巴克家享咖啡春日櫻花季限定夢幻回歸。（圖／品牌提供）

同步推出NESPRESSO膠囊咖啡機「榛果巧克力風味咖啡膠囊」 ，以及適用雀巢多趣酷思膠囊咖啡機的「抹茶拿鐵膠囊」 ，讓不同膠囊咖啡機使用者，也可以一起切換成春季模式。星巴克家享咖啡春季限定系列 3 月起全通路陸續上市。

▲星巴克家享咖啡春日櫻花季限定夢幻回歸。（圖／品牌提供）

而隨著春天腳步悄然到來，星巴克門市也從 2 月起推出春櫻季節主打的兩款夢幻飲品，包括以草莓奶霜融合櫻花色調粉紅吉利作為基底的「粉紅草莓風味星冰樂」，上層覆蓋蓬鬆細緻的鮮奶油，並灑上酥脆草莓餅乾碎片，層層堆疊出豐富的視覺感，售價 170 元起；「草莓風味抹茶那堤」則使用茶香的日本抹茶，揉合草莓的微酸果韻，為經典抹茶增添春日清新氣息，售價 160 元起。。

▲星巴克春季新飲與杯款。（圖／品牌提供）

▲星巴克春季新飲「草莓風味抹茶那堤」，售價160元起；「粉紅草莓風味星冰樂」，售價170元起。

星巴克家享咖啡, 櫻花草莓風味拿鐵, 雀巢, 春季限定, 居家儀式感, 抹茶拿鐵膠囊, 手沖濾掛咖啡

