吸塵器續航力越來越差？避開3個「減壽地雷」多撐好幾年

▲目前手持式吸塵器已是市場主流，正確的使用方式能讓電池壽命更長久。（圖／pexels、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

手持無線吸塵器已成為居家清潔的標配，不少人卻發現機器才用一兩年，續航力表現就大幅下滑。其實電池衰退往往與使用習慣息息相關，透過調整充電與收納方式，就能有效延長吸塵器的服役時間。

沒使用時，一直處於充電狀態

許多使用者習慣在清掃結束後便插上電源，並讓機器持續掛在充電座上。雖然現代多數原廠充電座具備保護機制，滿電時會切換至微量補電模式，不至於立即造成損壞，但鋰電池若長期處於高電壓的飽和狀態，仍會加速容量損耗。若每天都會操作吸塵器，置於充電座上尚屬合理；但若是使用頻率較低，則無需長時間插電。

用到自動關機才充電

另一種極端的使用方式是等到吸塵器完全沒電、自動斷電後才接上電源。事實上，鋰電池最忌諱「深度放電」，反覆從 0% 充至 100% 會縮短其壽命。專家建議，當電量剩餘約 20% 至 30% 時就是最佳充電時機，應避免每次都用到自動停機。

放置在高溫處

環境溫度是影響鋰電池穩定性的關鍵。若將吸塵器收納在陽光直射、靠近發熱電器或潮濕的角落，都會增加電池變質的風險。此外吸塵器剛運作完時機身溫度較高，此時不宜馬上充電，應先靜置待其降溫後再插上插頭，以確保安全並保護電芯。

此外，因為手持吸塵器的便利性，加上機身本身是需要用手拿的，有時可能因為沒拿穩或沒固定好，導致機身跟電池摔倒在地，雖然電池本身沒有太脆弱，但也可能因為撞擊力道導致損壞，建議使用上要注意避免摔落，最好有置放架或置放空間來固定吸塵器位置。



若希望能極大化電池壽命，建議減少長期滿電閒置、預留殘餘電力不徹底耗盡、避開極端溫濕度環境，以及用後冷卻再充。最後提醒，各品牌設計略有差異，應優先遵循原廠說明書的建議。