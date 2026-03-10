沒生病卻總是累？5個身體訊號可能是「慢性發炎」警訊

記者曾怡嘉／台北報導

不少人明明沒有感冒或受傷，卻常覺得疲憊、皮膚狀況變差，甚至容易腸胃不適。其實，這些日常小症狀可能與「慢性發炎」有關。不同於急性發炎會出現紅腫熱痛，慢性發炎往往悄悄發生，若能及早察覺身體訊號並調整生活習慣，有機會降低長期健康風險。

什麼是慢性發炎呢？慢性發炎指的是身體長時間處於低度發炎狀態，常與壓力、飲食不均衡、睡眠不足、缺乏運動或長期熬夜等生活習慣有關。當免疫系統長期被刺激，身體可能出現一些不明顯但持續的變化，以下為較常出現的5個徵兆，一起來檢視一下！

#長期疲倦、精神不濟

即使睡眠時間足夠，仍然常覺得疲勞、注意力難以集中，可能與身體持續發炎造成能量消耗有關。

▲（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核，以下同）

#皮膚狀況反覆不穩

例如痘痘反覆出現、膚色暗沉或敏感泛紅。皮膚是身體狀態的外在反映，當體內發炎反應增加時，皮膚也可能受到影響。

#腸胃容易不適

像是腹脹、消化不良、排便不規律等問題，有時與腸道菌相失衡及慢性發炎相關。

#容易感冒或恢復較慢

免疫系統長期處於壓力下，可能導致抵抗力下降，生病後的恢復時間也可能拉長。

#關節或身體痠痛

沒有明顯受傷卻常出現肌肉或關節不適，有些人會感覺身體「卡卡的」，這也可能是發炎反應的表現之一。