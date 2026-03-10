Felix拎LV水桶包掛2.6萬元哈士奇娃娃超可愛　飛巴黎今晚看秀　

fb ig video search mobile ETtoday

▲LV 時裝周預告 Felix。（圖／品牌提供） 

▲Felix飛往巴黎時，以工裝風的LV服裝搭配水桶包，包包掛著哈士奇與貓咪吊飾，並繫上絲巾。（圖 / 品牌提供，以下同）

記者林明瑋／綜合報導

Louis Vuitton（LV，路易威登）將在台灣時間3月10日晚間6點半，於巴黎時裝周發表2026秋冬系列，包括全智賢、Stray Kids成員Felix、劉亦菲、周冬雨等明星都已啟程前往準備看秀，品牌大使Felix這次提著LV經典Noé水桶包登機，包包上一口氣掛了一貓一狗共兩個LV吊飾，超可愛的哈士奇要價超過2萬6千元，再繫上一條絲巾，讓包包充滿個人特色。

▲LV 時裝周預告 Felix。（圖／品牌提供）

▲Felix在巴黎以全身黑色打扮，搭配與搭機時相同的LV Noé水桶包。（圖 / 翻攝yong.lixx IG）

▲LV 時裝周預告 Felix。（圖／品牌提供）
▲LV Cute Husky哈士奇手袋吊飾，26,200元。

▲LV 時裝周預告 Felix。（圖／品牌提供）

▲LV Cat 手袋吊飾，19,900元。

▲LV 時裝周預告 Felix。（圖／品牌提供）
▲LV Script手寫標誌絲巾，8550元。

▲LV 時裝周預告 Felix。（圖／品牌提供）

▲LV Noé水桶包，69,500元。

時裝周總是明星匯聚，LV在秀程最後一天登場，品牌大使全智賢從首爾機場出發時，穿著15萬元的LV拼接夾克與牛仔褲，還把衣服的帽子戴上相當俏皮可愛，她選擇Capucines MM Souple手袋上機，容量很足，可以完美應對長途飛行的需求，腳上則是LV Sneakerina球鞋，低調又時髦。

▲LV 時裝周預告 Felix。（圖／品牌提供）

▲全智賢日前一身輕便現身機場，準備飛往巴黎。

▲LV 時裝周預告 Felix。（圖／品牌提供）
▲全智賢拎的Capucines MM Souple包，259,000元。

▲LV 時裝周預告 Felix。（圖／品牌提供）
▲LV Sneakerina運動鞋，35,800元。

▲LV 時裝周預告 Felix。（圖／品牌提供）
▲劉亦菲為LV飛巴黎看秀。

Felix是LV寵兒，除了看秀也曾登上伸展台走秀，搭機的穿搭絲毫不馬虎，細節很有看頭，工裝風外套與長褲簡單帥氣，佩戴Color Blossom高級珠寶系列玫瑰K金鑲白色珍珠母貝吊墜，手腕上則有3只手環疊搭。

Noé水桶包是LV的超級經典，Felix就是有辦法用出自己的個性，他在包包上掛了哈士奇吊飾，狗狗的胸前抱著Monogram包，很適合放置耳機，光這樣不夠，包包的另一側有LV Travels With Grace Coddington系列的貓咪吊飾，並繫上一條絲巾垂墜而下，為水桶包增添變化。

▲LV 時裝周預告 Felix。（圖／品牌提供）

▲LV與當代藝術家Nazar Strelyaev-Nazarko合作的2026秋冬女裝秀預告。

2026秋冬女裝秀選址巴黎羅浮宮Cour Carrée方形廣場，邀請函搶先露出了LV與當代藝術家Nazar Strelyaev-Nazarko結合的作品，畫面中可見小羊蹬著LV Monogram長靴，寫實但又抽象，也預告了創意總監Nicolas Ghesquière將再次透過藝術視角，展開新系列，LV 2026秋冬女裝秀將在路易威登官網以及路易威登台灣官方LINE帳號直播。

Stray Kids成員在時裝周分頭忙碌，鉉辰受Dior之邀，比Felix早一步在巴黎看秀，米蘭時裝周則有隊長方燦、李旻浩及I.N，方燦是FENDI品牌大使、李旻浩去年7月成為GUCCI品牌大使，I.N則是BOTTEGA VENETA品牌大使，金昇玟更早一步在倫敦參加Burberry大秀。

▲Dior秀，鉉辰。


▲FENDI秀，方燦。


▲GUCCI秀，李旻浩。


▲BOTTEGA VENETA秀，I.N。


▲Burberry，金昇玟。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

著作權聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
