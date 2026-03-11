fb ig video search mobile ETtoday

歐美紅起來的「1% 理財法」　數學不好的人一看就懂

>

▲▼心理測驗,漏財,消費習慣。（圖／取自免費圖庫photoAC）

▲「1% 理財法」規則簡單扼要，只有一個重點。（圖／photoAC、pexels

記者蔡惠如／綜合報導

入職場一段時間後，有人會發現收入雖然比新人時期優渥，但每到月底依然感到荷包空空。這種留不住錢的危機感，正是重新檢視消費習慣的警訊。在國外社群平台上《My Millennial Money》播客主持人 Glen James 提倡的「1% Rule」引發廣泛共鳴。這套邏輯極其簡便，對於對數字不敏銳的人來說，被視為擺脫淪為月光族、無痛累積資產的好方法。

▲金錢,省錢,花錢,消費,逛街,物慾,。（圖／pexels）

這項法則的核心概念非常直白：
當你打算購買非生活必需品，且該物品價格超過你「年總收入 1%」時，必須強迫自己等待一天後再決定。

以月領 5 萬台幣、年薪總計約 60 萬元的上班族為例，只要單次非必要消費突破 6,000 元，就觸發了「暫停鍵」。無論是新款智慧型手機、高單價精品還是出國機票，一旦超過此門檻，就得給大腦 24 小時的緩衝期。

在這段冷靜期內可以問自己，「我真的需要它嗎」、「買回家後的使用頻率高嗎」或是「下個月看到這筆帳單時，我會後悔嗎」透過理性的時間差，拆解衝動購物的陷阱。

▲▼過年,春節,理財,貧窮,心理,消費,支出。（圖／免費圖庫pexels）

我們常有千萬種藉口說服自己掏錢，因為工作太辛苦需要紓壓、因為限時折扣太誘人，或是因為身邊朋友都已經入手。這些看似瑣碎的小額支出，匯聚起來也是很可觀的。理財專家 Bobbi Rebell 進一步指出，「1% 法則」當作煞車成功克制住購買欲，這筆資金就成了你預留給未來自己的禮物。長期下來，不僅能減少不必要的開支，還能意外累積出一筆可觀的財富。

▲▼ 易怒,血糖,情緒,影響,穩定,專家,衝動,購物,消費,心情,散步,日常,健康。（圖／Pexels）

在社交圈中，難免會遇到消費層級不同的對象，容易讓人陷入「他人有我也要跟進」的虛榮陷阱。此時，「1% 法則」就像是一個誠實的警示器，透過簡單的運算，數字會直接告訴你當下的經濟能力是否足以支撐這項慾望。透過守住財庫、規律存錢與開發收入，循序漸進地提升自己的購買力，才能離財務自由更近一步。

關鍵字：

1% Rule, 個人理財, 衝動購物, 存錢技巧, 財務自由, 1% 法則, 消費習慣, 月光族, 投資理財, 生活品質

