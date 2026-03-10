只有大人才懂！超熟摯友也該堅守的三大界線　借成理所當然超容易犯

記者李薇／台北報導 圖／kbsdrama IG

在人際關係中，許多人常以為「越熟越不用客氣」，但其實正因為彼此熟悉，反而更容易忽略界線，讓關係在不知不覺中產生壓力。從借東西不還、過度打探隱私到把情緒全部倒給對方，這些看似小事的互動，其實都是熟人之間最容易出現的邊界問題，若沒有適當拿捏，很可能讓原本舒服的關係逐漸變得疲憊與尷尬。

1.借東西變成理所當然

熟人之間互相幫忙本來是很自然的事情，但當「借用」變成習慣甚至理所當然，例如：常常借車、借錢或借物品卻沒有主動歸還，甚至再次開口時毫無顧忌，容易讓對方陷入不好拒絕的尷尬情境，久而久之就會讓人感到被消耗，關係也可能因此產生裂痕。

2.過度打探私事

很多人認為熟人之間可以無話不談，但過度關心其實可能變成侵犯，例如：頻繁詢問收入、感情狀況、家庭問題或是從旁打聽對方的生活細節，表面上看似關心，其實會讓人產生被窺探的壓力，當對方沒有意願分享時，仍持續追問更容易讓關係變得緊繃。

3.把情緒全部傾倒給對方

在親近的人面前吐露心事本來是很正常的，但如果每一次情緒低落都只找同一個人傾倒，甚至長時間抱怨與負能量輸出，容易讓對方在不知不覺中成為「情緒垃圾桶」，長期下來不僅讓人感到心理負擔，也可能讓彼此的互動逐漸失去輕鬆感。