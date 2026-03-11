fb ig video search mobile ETtoday

社交疲勞時代來了？越來越多人開始「低能量交友」快看你是否也中

記者李薇／台北報導　圖／kbsdrama IG

現代人生活節奏快速，加上工作壓力與資訊量爆炸，許多人逐漸發現自己對於社交活動的耐受度正在下降，過去熱衷參加聚會、飯局或社交場合的人，如今反而更傾向選擇簡單、安靜的人際互動模式。一種被稱為「低能量交友」的社交型態正悄悄流行，指的是人們不再追求大量社交，而是更重視互動的品質與舒適感，寧可只維持少數幾段關係，也不願在過度消耗的社交場合中周旋。

所謂「低能量交友」，並不代表冷漠或不合群，而是一種對人際關係重新排序的生活方式，許多人開始意識到，頻繁社交雖然看似熱鬧，但若缺乏真誠與共鳴，反而容易讓人感到疲憊，因此越來越多人傾向與能夠自在聊天、不需要過度包裝自己的朋友相處，例如：一起喝杯咖啡、散步聊天或只是簡單吃頓飯，這類關係往往沒有太多社交壓力，也不需要刻意維持形象，反而更容易讓人感到放鬆與被理解。

其實，這種社交趨勢其實反映出現代人對「情緒能量」的重視，當工作與生活本身已經消耗大量心力，人們自然會希望把有限的時間留給真正重要的人際關係，比起廣泛交友，許多人開始更珍惜能夠互相支持、彼此尊重界線的朋友，也因此，「少而精」的人際圈逐漸成為一種新的社交型態，對不少人而言，真正舒服的關係不需要頻繁聯絡，也不必刻意熱絡，只要在需要時能夠真誠陪伴，就已經足夠。

