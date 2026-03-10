世界第一可愛！子瑜托腮甜笑粉絲都要融化　讓人想親一口的嘟嘟魅力是唇

fb ig video search mobile ETtoday

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、visee_kose IG

繼女團i-dle來台開唱之後，TWICE也即將於3月20日至22日在台北大巨蛋演出，舒華、子瑜兩大台籍團員先後登場，讓粉絲都很期待，最近子瑜為化妝品拍攝的形象廣告也在日本釋出，只見她化身絕美的睡美人，演繹嘟嘟水嫩美唇，軟萌程度簡直就像是小兔子，讓粉絲狂讚「世界第一可愛」。

CELINE,KOSE,Visee,子瑜,唇膏,潤唇膏,彩妝,。（圖／IG）

之前才在個人單曲展現出成熟魅力的子瑜這次為Visée全新光誘恆吻唇膏N拍攝的廣告中，轉換柔嫩的少女魅力，不僅秀出新唇膏的保濕彈潤感，其中一張畫報更是雙手托腮、微微一笑，讓人更加融化在她甜美可愛的笑容之中，完美轉換各種不同樣貌，簡直十足的女神。

CELINE,KOSE,Visee,子瑜,唇膏,潤唇膏,彩妝,。（圖／IG）

而這次Visée也公開子瑜所使用的御用色選，就是全新光誘恆吻唇膏N的#PK850，溫柔的珊瑚粉色比起前一代光誘恆吻唇膏潤澤度更升級，添加玻尿酸﹑角鯊烷﹑乳油木果脂等滋養配方，可以維持一整天的長效滋潤，同時凝光鎖吻成分的定格鎖色配方，加強唇妝持色能力，抗磨擦效果更提升。


潤唇膏熱潮持續受到關注，精品彩妝CELINE也在2026年推出全新的霧光潤唇膏，8款時髦色選，可以單擦也可以與任何唇膏疊搭，銀色包裝不僅充滿高級氛圍，更是擁有標誌性Triomphe設計，膏體含有植物油、角鯊烷成分，在充滿態度的日常中也能時刻呵護雙唇。

CELINE,KOSE,Visee,子瑜,唇膏,潤唇膏,彩妝,。（圖／IG）

CELINE, KOSE, Visee, 子瑜, 唇膏, 潤唇膏, 彩妝

