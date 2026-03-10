雷達表致敬建築大師柯比意　指標建築化為腕上美學

▲雷達表True真我系列腕錶 x Les Couleurs® Le Corbusier® 特別版腕錶，象牙白（左起）、象牙黑與象牙灰款各86,200元。（圖／雷達表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士雷達表（Rado）與設計領域關係緊密，已攜手超過30位來自藝術、設計與建築領域的創作者打造別具特色的錶款，近日則與現代主義建築大師Le Corbusier（柯比意）展開設計對話，以大師經典的《建築色彩學》為核心，結合品牌擅長的高科技陶瓷材質，發表3款True真我系列腕錶 x Les Couleurs® Le Corbusier® 特別版腕錶，將他赫赫有名的三座指標性建築作品轉化為腕間美學。





▲雷達表True真我系列腕錶 x Les Couleurs® Le Corbusier® 特別版腕錶設計中性，男女皆宜。

雷達表True真我系列腕錶 x Les Couleurs® Le Corbusier® 特別版腕錶中的象牙白款，致敬1952年落成的法國馬賽公寓，選用象牙白高科技陶瓷重現建築的混凝土質感，並搭配天空藍、亮群青藍與淡群青藍指針，呈現地中海視覺意象；象牙黑腕錶靈感來自1962年印度立法議會大樓，盤面透過雷射雕刻工藝還原建築立面紋理，並輔以活力橙、祖母綠與橄欖綠漆面指針；第三款鐵灰色陶瓷錶則取材自1963年落成的美國卡本特視覺藝術中心，面盤細膩還原鑄模混凝土紋理，並點綴奶油白、活力橙與微灰英倫綠指針，為工業冷峻色調注入靈動氣息。三款腕錶均搭載Rado R763自動上鍊機芯，配備Nivachron防磁游絲，並提供80小時動力儲存。





▲雷達表True真我系列腕錶 x Les Couleurs® Le Corbusier® 特別版腕錶的藍寶石水晶錶背上印有數位刻印。

萬寶龍（Montblanc）則從品牌書寫傳承獲得啟發，為Star Legacy明星傳承系列的全日曆腕錶、星期日期自動腕錶以及日期顯示自動腕錶換上墨暈無煙煤色面盤新裝，色調由面盤中心向外緣逐漸加深，呈現細膩的漸層效果，中央區域飾以標誌性的六角白星扭索紋飾，搭配品牌藝術總監Marco Tomasetta操刀的無煙煤色調小牛皮錶帶，展現好質感，新錶均配備快拆錶帶系統，防水50米。





▲萬寶龍推出墨暈設計的明星傳承系列全日曆腕錶，203,800元。（圖／萬寶龍提供）