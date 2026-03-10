向太談「好命女人」5個關鍵：不是嫁得好，而是擁有高配得感

▲向太在香港影劇圈有舉足輕重的地位。（圖／翻攝自小紅書/向太、微博/向太Tiffany陳嵐）

記者曾怡嘉／台北報導

不少人常說「好命的女人都是嫁得好」，但向太（陳嵐）近日在社群分享自己的觀察，她認為女人是否「好命」，往往與出生條件或婚姻無關，而是與一個人的心態與選擇密切相關。她整理出五個關鍵觀念，認為只要逐漸建立這些能力，女人的人生往往會越走越順。

1. 擁有「配得感」：相信自己值得更好的生活

向太指出，生活中過得順遂的女性，往往都有一種穩定的「配得感」。這並不是盲目的自信，而是一種「我值得擁有更好生活」的信念。當看到好的機會或資源時，她們會自信地去爭取，也敢於表達自己的需求。相反地，如果總覺得自己不配、不敢開口、不敢爭取，很多機會往往就會悄悄流失。簡單來說，人生能走多遠，很多時候取決於你是否允許自己去擁有。

▲向太時常在社群平台分享家庭照。

2. 學會「翻篇」：不被過去困住

第二個關鍵，是隨時翻篇的能力。很多人容易對過去的委屈或傷害耿耿於懷，長時間反覆回想，卻忽略了當下的生活。但過去無法改變，如果一直抓著不放，反而只會消耗現在的自己。承認過去的不堪，並不會影響未來美好的可能。在人生裡，犯錯、出糗都是常態，能夠笑一笑、向前走，才是更成熟的選擇。

3. 凡事別太較勁：懂得變通的人更順

有些人習慣事事爭輸贏，認為自己一定要是對的，也不願意低頭。但她認為，過度較勁往往會讓人生的路越走越窄。她用「上善若水」來形容理想的狀態，人就該像水一樣柔軟而包容，懂得變通，也能順勢而行。當一個人不再事事硬碰硬，很多事情反而更容易迎刃而解。

▲向太年輕時的顏值相當高。

4. 擁有「被討厭的勇氣」

在人際關係中，想讓所有人都喜歡自己，其實是不可能的事情。向太認為，真正過得自在的人，通常不會過度在意他人的評價。別人的看法可以參考，但不需要成為束縛自己的標準。當一個人開始把重心放回自己身上，只要自己問心無愧、對自己滿意，其實就已經足夠。

5. 不過度依賴任何人

最後一點，是不要把人生的安全感完全寄託在別人身上。無論是伴侶、家人或朋友，關係都有可能隨時間改變。如果喜怒哀樂完全由他人決定，生活就容易失去主導權。當一個女人把重心放回自己身上，不再過度依賴他人給予幸福，反而更容易找到真正穩定的快樂。