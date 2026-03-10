醒來還是累？6成人有「隱形失眠」比睡不著更慘　滑手機更是關鍵兇手

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

2026年世界睡眠日（3月13日）即將到來，「睡得好，生活更美好」，然而，當代人面臨的不僅是傳統定義的典型失眠，更有一種「睡了卻沒睡飽」的隱形失眠，根據2025年一份《睡前習慣調查》問卷發現，高達61.9%的人「醒來還是覺得累」，究竟是什麼阻礙了我們的深度修復？

許多人明知睡前滑手機會影響睡眠，卻依然難以放下螢幕，大心診所臨床心理師王耀興分析，這背後隱藏著「安靜時刻的安慰陷阱」。白天我們在各種社會角色（員工、家長、伴侶）間切換，注意力被責任佔據；到了深夜，手機成了奪回「掌控感」與「自我空間」的補償工具。

王耀興形容這是一種保護性的行為，「我們試圖藉此逃離現實壓力」，但這其實是一種「假休息」，螢幕內容的高度刺激會製造短暫的多巴胺快感，讓大腦誤以為在放鬆，實則交感神經持續高漲。更深層的危機在於「身體脫節」，意指大腦被資訊牽引，卻完全忽略了身體發出的疲憊訊號，當生理與心理的節奏被切開，人進而失去了真正的休息節點，形成「越累越不想睡、睡了也無法恢復」的惡性循環。

面對這份心理慣性，大心診所院長葉卓兪提出「主動恢復」的概念，也就是有意識地幫身體切到放鬆的狀態，與其用意志力強迫戒斷（這往往會增加焦慮），不如透過「替代行為」建立睡前儀式，透過洗澡、保養、伸展或使用香氛等準備，都是「主動恢復」的環節。

此外，熟悉且喜愛的氣味是喚醒安全感的關鍵，在神經調節上，香氣是「先於語言的安全訊號」，嗅覺不需經過大腦理性分析，能直接進入邊緣系統告知自律神經，協助身體從緊繃轉向安穩，投入能讓身體舒服的替代感官活動，引導交感神經切換至副交感模式，舒適的感覺上升，滑手機的補償心理自然就會下降。以下也分享2招主動恢復儀式，不需大幅改變生活，也能找回真正的休息。

Tips 1：嗅覺引導 5-5-5 微呼吸與神經調節



美國醫師Hemant Sharma指出，呼吸練習能直接且快速地改變生理狀態，啟動副交感神經，睡前進行呼吸練習時，可以搭配使用basiik一夜好夢天然精油舒眠噴霧，透過氣味引導與肌膚傳遞，以雙感官路徑同步啟動夜間修復，幫助放鬆，達到「柔軟心情→放鬆神經→沉澱思緒」。



Activate啟動： 先在枕頭或是空氣中按壓舒眠噴霧，緩緩呼吸，將意識帶回當下。

Breathe In-Out： 吸氣5秒感受香氣，屏息5秒，再吐氣5秒釋放腦中雜訊，重複3次。

Return回到當下： 雙手輕貼心口或太陽穴，閉眼沉澱，感謝此刻的自己。

Tips 2：觸覺放鬆 安神穴位按摩

透過肌膚接觸與按壓，能告知大腦環境是安全的，中醫師路新宇建議，針對睡眠障礙可按壓以下關鍵穴位：

三陰交： 小腿內側，足內踝尖上10公分處，能調經安神。

太衝穴： 足背第1、2趾骨交接部凹陷中，主疏肝理氣，緩解焦躁。

足三里： 膝眼下方約10公分，調和脾胃，改善因腸胃不適引起的淺眠。

按摩時推薦搭配auscentic「歸處護膚蜜」，其採香氛身體保養少見的「油水雙層劑型」，以60%油分滿足肌膚滋潤需求，紫蘇與佛陀木的沉穩果木調能安定感官，在按壓穴位的同時，主動修護受損肌膚。