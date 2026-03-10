fb ig video search mobile ETtoday

醒來還是累？6成人有「隱形失眠」比睡不著更慘　滑手機更是關鍵兇手

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

2026年世界睡眠日（3月13日）即將到來，「睡得好，生活更美好」，然而，當代人面臨的不僅是傳統定義的典型失眠，更有一種「睡了卻沒睡飽」的隱形失眠，根據2025年一份《睡前習慣調查》問卷發現，高達61.9%的人「醒來還是覺得累」，究竟是什麼阻礙了我們的深度修復？

auscentic,basiik,保養,睡眠,睡覺,失眠,健康,。（圖／品牌提供）

許多人明知睡前滑手機會影響睡眠，卻依然難以放下螢幕，大心診所臨床心理師王耀興分析，這背後隱藏著「安靜時刻的安慰陷阱」。白天我們在各種社會角色（員工、家長、伴侶）間切換，注意力被責任佔據；到了深夜，手機成了奪回「掌控感」與「自我空間」的補償工具。

王耀興形容這是一種保護性的行為，「我們試圖藉此逃離現實壓力」，但這其實是一種「假休息」，螢幕內容的高度刺激會製造短暫的多巴胺快感，讓大腦誤以為在放鬆，實則交感神經持續高漲。更深層的危機在於「身體脫節」，意指大腦被資訊牽引，卻完全忽略了身體發出的疲憊訊號，當生理與心理的節奏被切開，人進而失去了真正的休息節點，形成「越累越不想睡、睡了也無法恢復」的惡性循環。

面對這份心理慣性，大心診所院長葉卓兪提出「主動恢復」的概念，也就是有意識地幫身體切到放鬆的狀態，與其用意志力強迫戒斷（這往往會增加焦慮），不如透過「替代行為」建立睡前儀式，透過洗澡、保養、伸展或使用香氛等準備，都是「主動恢復」的環節。

此外，熟悉且喜愛的氣味是喚醒安全感的關鍵，在神經調節上，香氣是「先於語言的安全訊號」，嗅覺不需經過大腦理性分析，能直接進入邊緣系統告知自律神經，協助身體從緊繃轉向安穩，投入能讓身體舒服的替代感官活動，引導交感神經切換至副交感模式，舒適的感覺上升，滑手機的補償心理自然就會下降。以下也分享2招主動恢復儀式，不需大幅改變生活，也能找回真正的休息。

Tips 1：嗅覺引導 5-5-5 微呼吸與神經調節

auscentic,basiik,保養,睡眠,睡覺,失眠,健康,。（圖／品牌提供）

美國醫師Hemant Sharma指出，呼吸練習能直接且快速地改變生理狀態，啟動副交感神經，睡前進行呼吸練習時，可以搭配使用basiik一夜好夢天然精油舒眠噴霧，透過氣味引導與肌膚傳遞，以雙感官路徑同步啟動夜間修復，幫助放鬆，達到「柔軟心情→放鬆神經→沉澱思緒」。

Activate啟動： 先在枕頭或是空氣中按壓舒眠噴霧，緩緩呼吸，將意識帶回當下。
Breathe In-Out： 吸氣5秒感受香氣，屏息5秒，再吐氣5秒釋放腦中雜訊，重複3次。
Return回到當下： 雙手輕貼心口或太陽穴，閉眼沉澱，感謝此刻的自己。 

Tips 2：觸覺放鬆 安神穴位按摩

auscentic,basiik,保養,睡眠,睡覺,失眠,健康,。（圖／品牌提供）

透過肌膚接觸與按壓，能告知大腦環境是安全的，中醫師路新宇建議，針對睡眠障礙可按壓以下關鍵穴位：

三陰交： 小腿內側，足內踝尖上10公分處，能調經安神。
太衝穴： 足背第1、2趾骨交接部凹陷中，主疏肝理氣，緩解焦躁。
足三里： 膝眼下方約10公分，調和脾胃，改善因腸胃不適引起的淺眠。

按摩時推薦搭配auscentic「歸處護膚蜜」，其採香氛身體保養少見的「油水雙層劑型」，以60%油分滿足肌膚滋潤需求，紫蘇與佛陀木的沉穩果木調能安定感官，在按壓穴位的同時，主動修護受損肌膚。

關鍵字：

auscentic, basiik, 保養, 睡眠, 睡覺, 失眠, 健康

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！TOP 1認為自己人才應高標準

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！TOP 1認為自己人才應高標準

確定了！漢神洲際購物廣場4／10開幕　6.6萬坪準備開逛

確定了！漢神洲際購物廣場4／10開幕　6.6萬坪準備開逛

迪卡儂「萬元跑鞋」4月登場！單腳僅167公克超輕　酷的夢搶先穿上跑國道

迪卡儂「萬元跑鞋」4月登場！單腳僅167公克超輕　酷的夢搶先穿上跑國道

孫藝真薄紗配珍珠美到犯規　鎖骨線條吸睛 山本由伸疊搭鑽鍊放閃　拎20萬「新柏金包」秀不凡品味 星巴克今推「大杯以上買一送一」　一起感謝台灣英雄 「蘋果豆漿養生飲」4款自製喝法公開！不只順腸還能養顏　中醫也推 漁場管理多過真愛的三大星座！TOP 1沒看到中意的　通通先曖昧處理 GD愛馬仕包上畫雛菊　戴百萬伯爵金錶配珠寶閃爆 凱特王妃訂製新衣　挺拔墊肩配百褶裙又帥又美

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面