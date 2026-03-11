四個睡前小習慣　幫你整夜排毒＋好眠

fb ig video search mobile ETtoday

▲開燈睡覺,睡眠,失眠,夜燈,睡覺。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

▲養成4種習慣有助睡眠。（AI協作圖／記者蔡惠如製作，經編輯審核）

記者蔡惠如／綜合報導

無論四季更迭，優質的睡眠始終是修復身心的關鍵。白天的辛勞全仰賴夜間的自我修補，然而壓力與不良習慣常成為阻礙。專家建議，只要在就寢前完成以下四件簡單的事，就能加速身體代謝，讓你睡得更安穩。

用按摩梳子梳頭
頭部穴位密集，睡前透過梳子按摩頭皮，能有效舒緩大腦緊繃感並減輕整日疲勞。此舉不僅能提振毛囊健康、改善髮質，還能帶來深度放鬆。請記得動作要輕盈，並挑選專門設計、不傷頭皮的按摩梳，避免因過度用力而造成反效果。

梳頭,頭髮,梳子（圖／取自LibreStock網路）

▲梳頭其實就是頭皮按摩的一種。（圖／pixabay）

睡前刷牙
許多人誤以為晨間刷牙最重要，其實睡前的清潔才是防堵細菌整夜滋生的關鍵。洗漱時，利用刷毛輕輕按摩牙齦也能幫助身心放鬆。建議在冷天使用溫水，並選用適當硬度的牙刷，別使用太硬的刷毛，確保清潔過程舒適不刺激。

▲牙刷,牙膏,擠牙膏,刷牙。（圖／取自免費圖庫 Pixabay）

▲睡前刷牙保持口腔衛生。（圖／pixabay）

40度C溫水泡腳
在寒冷的季節，睡前半小時是泡腳的最佳時機。將水溫控制在 38 度 C 至 42 度 C 之間，浸泡約 20 到 30 分鐘，能讓暖意由內而外散發，對手腳冰冷的人特別有效。相較於電暖器，泡腳更能緩解疲憊、安定情緒，確保整晚手腳不發冷。

簡單運動
入睡前進行適度的瑜伽或伸展操，有助於肌肉放鬆並引導身體進入睡眠狀態。需特別注意的是，應避免高強度的劇烈運動以免大腦過度興奮；以不流汗、溫和活動筋骨為原則，即可達到理想的助眠效果。

▲瑜伽。（圖／翻攝自pixabay.com）

▲睡前做一些簡單伸展，更容易入睡。（圖／pixabay）

關鍵字：

睡眠, 排毒, 穴位按摩, 梳頭, 刷牙, 泡腳, 伸展運動, 壓力緩解, 健康習慣, 生活品質

