林柏宏為電影故意不保養讓臉變粗　殺青立刻做一件事彌補

記者李薇／台北報導

演員林柏宏10日出席霓淨思青春雙星代言活動，在現場分享肌膚保養秘訣，他表示，曾經為了電影《96分鐘》故意不保養，讓肌膚看起來粗糙一點，加上外景的風吹日曬、特殊妝效在臉上使用各種材料，狀態一度不佳，殺青之後趕快勤勞修復，才恢復好狀態，「像今天工作前我就先敷爆水面膜，讓肌膚保濕好上妝」。

這已經是林柏宏第二年成為品牌代言人，不只是繼續合作，有了保養品支持也讓他的肌膚持續升級，他表示，很喜歡這樣慢慢進步的感覺，因為拍戲之中有需多被摧殘的過程，像是拍《96分鐘》時每天幾乎都要畫特殊妝，特別的材料在臉上都要花很多時間才洗得乾淨，同時也會歷經很多風吹日曬，對肌膚來說是很大的考驗。

為了讓自己在災難片中更貼近角色，林柏宏甚至不保養讓肌膚看起來更粗糙，呈現出最適合劇情的狀態，在電影殺青之後，也恢復勤勞保養，他也分享，在白天會先用再生奇蹟膠原精華，加強保濕潤澤，晚上睡前使用1.8%超效逆時A醇精華，「保養是一種累積，長時間下來就會有變化，看到皮膚的狀態就會上癮」。

醫學美容保養品牌修麗可也在最近推出全新A.G.E.極效賦活緊緻精華，擁有首創膠原結構重塑科技，透過35%普拉斯鏈精華、4.6%莓果類黃酮、鼠李糖、龍膽根萃取，可以讓肌膚重現彈力緊塑，同時逆轉肌膚糖化問題，全方位從基底改善鬆垮垂的問題，打造夢寐以求的小V臉。

霓淨思, 林柏宏, 修麗可, 保養, 醫美, 抗老

