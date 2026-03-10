fb ig video search mobile ETtoday

時裝周／Giselle搶看Loewe「海底總動員」！從充氣大衣到龍蝦鉗包細節超好玩

>

記者鮑璿安／巴黎報導

在創意總監Jack McCollough與Lazaro Hernandez入主Loewe的第二季作品揭曉後，完全感受到這股生命力已經蓬勃發酵， 2026秋冬系列以玩味包裹著絕妙工藝，本季將海底世界出現的螃蟹生物、異材質、空氣感元素大玩特玩，打造出毫無冷場的大秀。aespa成員Giselle現身Loewe秀場，以灰色寬肩西裝外套打造俐落氣場，手拎Amazona 180黑色皮革包款，低調中流露高級質感。

▲▼ loewe 。（圖／品牌提供）

▲▼ loewe 。（圖／品牌提供）

▲Loewe秀場選址於文森城堡Château de Vincennes，aespa成員Giselle現身。（圖／品牌提供）

秀場選址於文森城堡Château de Vincennes，空間中佇立著藝術家Cosima von Bonin巨大的海洋生物雕塑，猶如引領賓客走入海洋世界，為整場注入一種略帶荒誕卻不失深度的氣氛，Jack McCollough與Lazaro Hernandez也坦言：「對我們而言，創作的本質是喜悅之情的表達——一種由思考驅動、以過程為核心，同時充滿遊戲精神的探索。」

▲▼ loewe 。（圖／品牌提供）

▲▼ loewe 。（圖／品牌提供）

▲材質運用依舊是Loewe的核心優勢，碎花上衣運用乳膠材質以 jersey 布料為基底。（圖／品牌提供）

材質運用依舊是Loewe的核心優勢，一套碎花上衣運用乳膠材質以 jersey 布料為基底，塗覆液態乳膠打造出如果凍般Q彈、光澤感的視覺享受，其背後工藝則需要長達100 小時的繪製時間，花卉圖案則來自藝術家Cosima von Bonin的創作，展現童趣意涵。另外，覆蓋長達300公尺歐根紗管串連纏繞而成的裙裝，走動之間創造出靈動的流蘇樣貌，需要20名工匠花費700小時才完工。

▲▼ loewe 。（圖／品牌提供）

▲▼ loewe 。（圖／品牌提供）

▲▼ loewe 。（圖／品牌提供）

▲▼ loewe 。（圖／品牌提供）

▲空氣感廓形。（圖／品牌提供）

本季多款空氣感外套更是將玩味提升到新境界，派克大衣與圍巾被重塑為可充氣的立體結構，透過激光切割與氣密封接縫處理，形成立體膨脹感，穿著者還能夠通過配套的「龍蝦鉗」裝置為服飾注入氣體，自己隨心調整想要的空氣感。

▲▼ loewe 。（圖／品牌提供）

▲▼ loewe 。（圖／品牌提供）

《ET FASHION》本次也近距離直擊秀上的話題配件，為慶祝品牌180週年推出的Amazona 180包款，本季持續是核心包款，以更具玩味的比例與多種秋冬毛料材質呈現，並結合可拆的小狗與蟹鉗造型掛飾，讓人欲罷不能。呼應此次的海底生物主題，也進一步將蟹鉗化作Flamenco包款兩側的抽繩，處處展現設計師的童心。鞋履方面則結合潛水鞋為靈感，打破了高跟鞋與戶外運動之間的隔閡，透明靴款也搭配不同色調的長襪進行組合。

▲▼ loewe 。（圖／品牌提供）

▲以潛水鞋為靈感的高跟鞋。（圖／品牌提供）

看更多巴黎時裝周話題大秀

▲balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲balenciaga 。（圖／品牌提供）

Balenciaga 2026秋冬系列以《ClairObscur》（明暗對照）為題，靈感來自文藝復興時期的繪畫技法，唯有在陰影的襯托下，才真正被看見。Pierpaolo的第二季也顯得駕輕就熟，81套造型色彩運用趨於克制與冷冽，黑色成為開場主旋律，許多日常造型延續Cristóbal Balenciaga對結構的尊重，像是皮革飛行夾克搭配高衩鉛筆裙、立領短版海軍外套覆於貼腿褲之上、繫帶連身褲與皮革斗篷式洋裝，皆以純黑亮相，拿出他對於輪廓的極佳把控，勾勒出強勢卻收斂態度。

關鍵字：

Loewe, 秋冬時裝, 海洋主題, 空氣感服飾, aespa

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！TOP 1認為自己人才應高標準

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！TOP 1認為自己人才應高標準

確定了！漢神洲際購物廣場4／10開幕　6.6萬坪準備開逛

確定了！漢神洲際購物廣場4／10開幕　6.6萬坪準備開逛

迪卡儂「萬元跑鞋」4月登場！單腳僅167公克超輕　酷的夢搶先穿上跑國道

迪卡儂「萬元跑鞋」4月登場！單腳僅167公克超輕　酷的夢搶先穿上跑國道

孫藝真薄紗配珍珠美到犯規　鎖骨線條吸睛 山本由伸疊搭鑽鍊放閃　拎20萬「新柏金包」秀不凡品味 星巴克今推「大杯以上買一送一」　一起感謝台灣英雄 「蘋果豆漿養生飲」4款自製喝法公開！不只順腸還能養顏　中醫也推 凱特王妃訂製新衣　挺拔墊肩配百褶裙又帥又美 漁場管理多過真愛的三大星座！TOP 1沒看到中意的　通通先曖昧處理 GD愛馬仕包上畫雛菊　戴百萬伯爵金錶配珠寶閃爆

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面