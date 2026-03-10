時裝周／Giselle搶看Loewe「海底總動員」！從充氣大衣到龍蝦鉗包細節超好玩

記者鮑璿安／巴黎報導

在創意總監Jack McCollough與Lazaro Hernandez入主Loewe的第二季作品揭曉後，完全感受到這股生命力已經蓬勃發酵， 2026秋冬系列以玩味包裹著絕妙工藝，本季將海底世界出現的螃蟹生物、異材質、空氣感元素大玩特玩，打造出毫無冷場的大秀。aespa成員Giselle現身Loewe秀場，以灰色寬肩西裝外套打造俐落氣場，手拎Amazona 180黑色皮革包款，低調中流露高級質感。

▲Loewe秀場選址於文森城堡Château de Vincennes，aespa成員Giselle現身。（圖／品牌提供）



秀場選址於文森城堡Château de Vincennes，空間中佇立著藝術家Cosima von Bonin巨大的海洋生物雕塑，猶如引領賓客走入海洋世界，為整場注入一種略帶荒誕卻不失深度的氣氛，Jack McCollough與Lazaro Hernandez也坦言：「對我們而言，創作的本質是喜悅之情的表達——一種由思考驅動、以過程為核心，同時充滿遊戲精神的探索。」

▲材質運用依舊是Loewe的核心優勢，碎花上衣運用乳膠材質以 jersey 布料為基底。（圖／品牌提供）



材質運用依舊是Loewe的核心優勢，一套碎花上衣運用乳膠材質以 jersey 布料為基底，塗覆液態乳膠打造出如果凍般Q彈、光澤感的視覺享受，其背後工藝則需要長達100 小時的繪製時間，花卉圖案則來自藝術家Cosima von Bonin的創作，展現童趣意涵。另外，覆蓋長達300公尺歐根紗管串連纏繞而成的裙裝，走動之間創造出靈動的流蘇樣貌，需要20名工匠花費700小時才完工。

▲空氣感廓形。（圖／品牌提供）

本季多款空氣感外套更是將玩味提升到新境界，派克大衣與圍巾被重塑為可充氣的立體結構，透過激光切割與氣密封接縫處理，形成立體膨脹感，穿著者還能夠通過配套的「龍蝦鉗」裝置為服飾注入氣體，自己隨心調整想要的空氣感。

《ET FASHION》本次也近距離直擊秀上的話題配件，為慶祝品牌180週年推出的Amazona 180包款，本季持續是核心包款，以更具玩味的比例與多種秋冬毛料材質呈現，並結合可拆的小狗與蟹鉗造型掛飾，讓人欲罷不能。呼應此次的海底生物主題，也進一步將蟹鉗化作Flamenco包款兩側的抽繩，處處展現設計師的童心。鞋履方面則結合潛水鞋為靈感，打破了高跟鞋與戶外運動之間的隔閡，透明靴款也搭配不同色調的長襪進行組合。

▲以潛水鞋為靈感的高跟鞋。（圖／品牌提供）

