Pandora迪士尼公主反派大集合　串上童話書手鍊

▲▼ Pandora,Swarovski 。（圖／公關照）

▲Pandora迪士尼《仙履奇緣》灰姑娘水晶高跟鞋造型吊飾，6,480元。（圖／Pandora提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

與迪士尼合作多年的丹麥品牌Pandora，2026年首波聯名以公主與反派為主題進行設計，讓忠實粉絲能將心儀角色與元素戴上身，展現專屬的自信風采。《仙履奇緣》最為人熟知灰姑娘遺落的高跟鞋，在品牌的詮釋下成為925 銀與鍍 14K金的水晶高跟鞋吊飾，透過透明弧線與微光細節，捕捉魔法發生的瞬間。

▲▼ Pandora,Swarovski 。（圖／公關照）

▲Pandora迪士尼《青蛙與王子》蒂安娜公主睡蓮造型吊飾，6,480元。

Pandora同步推出《青蛙與王子》螢火蟲停駐的睡蓮吊飾，以及具象呈現的迪士尼反派角色烏蘇拉與壞皇后吊飾，黑魔女頭上的尖角意象化身為戒指，而為了讓整體搭配更完整，品牌特別創作迪士尼公主童話書造型蛇鍊，將經典童話串上手。

▲▼ Pandora,Swarovski 。（圖／公關照）

▲Pandora迪士尼《睡美人》歐若拉公主皇冠造型戒指，3,680元。

▲▼ Pandora,Swarovski 。（圖／公關照）

▲Pandora迪士尼公主童話書造型蛇鍊，7,580元。

▲▼ Pandora,Swarovski 。（圖／公關照）

▲Pandora迪士尼反派烏蘇拉造型串飾，3,080元。

奧地利品牌施華洛世奇（Swarovski）則為紀念迪士尼動畫《美女與野獸》誕生35周年，打造《美女與野獸》家居擺件系列，款式包括330個水晶切面還原其優雅氣質的貝兒、俏皮的時鐘管家葛世華、燭臺管家盧米亞與茶煲太太等經典配角，以及劇中關鍵的迷人玫瑰，最奢華版本是價值百萬元的舞會盛景限定版擺件。

▲▼ Pandora,Swarovski 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇推出《美女與野獸》Belle貝兒擺件，27,000元。（圖／施華洛世奇提供，以下同）

▲▼ Pandora,Swarovski 。（圖／公關照）

▲施華洛世奇推出《美女與野獸》玫瑰擺件，7,300元。

►芭蕾舞伶首飾換穿金縷衣　Les Néréides歌劇魅影系列添神秘氣息

►孫藝真薄紗配珍珠美到犯規　鎖骨線條吸睛

Pandora, Swarovski, 施華洛世奇, 迪士尼

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

