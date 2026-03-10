fb ig video search mobile ETtoday

時裝周／ Lulu與陳漢典巴黎看秀初體驗！「曝浪漫行程」要穿夏姿漫步塞納河

記者鮑璿安／巴黎報導

SHIATZY CHEN 夏姿・陳於巴黎時裝週發表2026/2027秋冬系列《舞玉》，以盛唐為文化底色，將「舞」的流動與「玉」的凝鍊交織成當代女性的形體詩篇。大秀亦迎來首次踏上巴黎時裝週的新婚夫妻 Lulu 黃路梓茵與陳漢典，兩人難掩看秀的激動，在接受《ET FASHION》訪問時，陳漢典提到秀上最愛的西裝造型更放閃說：「想穿上這套西裝跟老婆去塞納河畔走走！」

▲▼ 夏姿 。（圖／品牌提供）

▲▼ 夏姿 。（圖／品牌提供）

▲Lulu與陳漢典巴黎看秀初體驗獻給夏姿 。（圖／品牌提供）

Lulu 黃路梓茵與陳漢典兩人與品牌淵源深厚，文定禮服便出自夏姿訂製，此番來到秀場更添情感意義。陳漢典身穿俐落黑色中式立領套裝現身，直呼看秀過程「激動到像自己在走秀」，Lulu則以黑色蕾絲短版上衣搭配修身長褲亮相，呼應她最喜愛的蕾絲造型，陳漢典也直言想要穿上夏姿新季服裝，牽著老婆漫步塞納河畔，會是最浪漫的畫面。趁著看秀空檔，兩人也已經走訪巴黎市集，透露入手了古董小物，是一只可愛的裝雞蛋擺盤與精緻蕾絲布料，彷彿將巴黎的生活氣息一併收藏。

▲▼ 夏姿 。（圖／品牌提供）

▲▼ 夏姿 。（圖／品牌提供）

▲▼ 夏姿 。（圖／品牌提供）

▲▼ 夏姿 。（圖／品牌提供）

▲▼ 夏姿 。（圖／品牌提供）

▲▼ 夏姿 。（圖／品牌提供）

▲▼ 夏姿 。（圖／品牌提供）

本季從唐代山水行旅出發，透過步伐鋪陳如畫卷般的時空場景，讓服裝在行進間展現剛柔並濟的內在力量。整體廓形取材唐代襦裙與高腰比例，短上身搭配高腰下身的對比成為關鍵語彙，腰封式設計勾勒胸線與領口輪廓，筆直線條刻畫出挺拔身形。色彩則汲取唐三彩的橘、綠與金，並以白綠、白紅對比呼應玉石的溫潤光澤。秀場上，一襲墨綠緞面長衫以黑色腰封繫出俐落比例，隨步伐飄動；軍綠色西裝外套則透過中式鑲邊與細膩刺繡，將盛世氣度轉化為當代語言。玉片鑲嵌牛仔、平安扣化作貼身符碼，讓傳統意象融入日常結構之中。

配件同樣延伸「玉」的圓融精神，長型包取玉鐲輪廓，山水釘繡與毛海材質構築可攜行的畫面；元寶型包款與玉珠細節，象徵圓滿與守護。鞋履回應唐代扁底結構，從平底鞋到纏帶跟鞋，古典比例在當代步伐中重新定義。

▲▼ 巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

▲▼ 巴黎時裝周 。（圖／品牌提供）

Stella McCartney選址讓科卡納斯騎士訓練殿堂發表2026冬季系列，以「馬年」為靈感主軸，馬匹在藝術家Jean-François Pignon引領下完成演出，將整座秀場化為詩意的馬術空間。一向以永續理念為主軸的Stella McCartney，本季高達93%採用永續面料，堆砌而成運動休閒、陽剛率性等風格的多元實穿衣櫥。此外，包款與鞋履同樣圍繞馬術靈感展開，Appaloosa手袋推出全新紋理與尺寸，Falabella以仿水貂純素材質與豹紋提花重新詮釋。

夏姿陳, 巴黎時裝週, 2026秋冬, 唐代風, 明星看秀

