短今化身花仙子站台內衣　開箱化妝包分享美麗祕訣

▲短今大方展現傲人身材。（圖／記者徐文彬攝，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

中職啦啦隊女神短今以品牌好友身分再度續約EASY SHOP內衣代言，這次廣告嘗試多種造型從甜美的花仙子到運動女孩風，展現她迷人魅力，她也透露自己私下喜歡無鋼圈內衣比較舒適方便，約會時選集中托高款，展現更好的身材曲線。

中職啦啦隊女神短今出席內衣代言活動，幻化成花仙子現身，展現傲人身材讓現場媒體目不轉睛，她透露這次廣告風格呈現戀愛小女人氛圍，更因應造型有各種個性和性感的突破。

她更大方分享自己私下偏好無鋼圈內衣，不僅舒適也很適合運動時穿著，約會則會挑選集中托高款，顏色方面自己最愛的是粉紅色，就是自己拍攝廣告穿著的碎花款式。她也很推薦「Run運動」系列，美背設計很時尚，衣服材質好伸展，褲子也很修身，穿起來非常舒服。現場她更帶來好消息，日前才斜槓更開設了皮拉提斯教室，歡迎粉絲來找她一起運動，她更加碼爆料自己拍攝廣告為了展現完美曲線，是餓著肚子完成的，但是看到成品，自己相當滿意。

此外，她也為《ET FASHION》獨家分享自己的化妝包，她一定會帶的就是LefilleoK氣墊三部曲，除了是氣墊外，還附有遮瑕和唇膏、腮紅的功能，簡單一盒就能完成偽素顏妝容，再來就是CAREPLUS痘痘貼，超可愛造型讓MC來時也能有好心情，最後一定會用OFRA打亮餅，淺金色不僅能打亮五官輪廓，還能刷在鎖骨，很有顯瘦的效果。