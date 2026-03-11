5個維持友情的好習慣　理解彼此生活的變化超重要

▲友情也是需要經營的。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

朋友往往因為工作、生活或搬到不同城市而不再像過去那樣天天見面。但真正深厚的友誼，不一定需要高頻率的相聚，而是彼此心裡仍然惦記對方。即使不常見面，5個方法讓友情依然可以穩定而長久。

或許你正邁入人生另一個階段，不少人會擔心當朋友之間聯絡減少，感情是不是也會慢慢淡掉。其實成熟的友情往往更能包容彼此的生活節奏，每個人都有工作、家庭與各自的忙碌，即使很久沒見面，聊天時仍然沒有距離感，也能自在分享彼此的生活。重點不在於見面的頻率，而在於彼此是否依然願意關心對方、在心裡保留一個位置。

#建立自然的聯絡習慣

維持友情不一定要每天聊天，反而太頻繁的聯絡有時會讓人感到壓力。比較好的方式，是建立一種自然且舒服的聯絡習慣，例如偶爾傳訊息問候、看到有趣的事情分享給對方，或是每隔一段時間聊聊最近的近況。這樣的互動不會打擾彼此的生活，也能讓友誼保持溫度。

#多分享生活的小片段

其實維繫友情往往是靠生活中的小事。像是分享最近看的電影、吃到好吃的餐廳、或是一張日常照片，都能讓朋友感覺自己仍然參與在你的生活裡。這些看似平凡的小分享，反而能讓彼此之間的距離感減少，也讓關係保持真實與溫度。

#為見面創造一點儀式感

當朋友住在不同城市，見面機會變少時，可以為相聚增加一點儀式感。例如每年固定安排一次旅行，或是在特別節日一起慶祝。這些小小的約定會讓人有所期待，也讓每一次見面變得更珍貴。即使一年只見幾次，也能讓友情維持穩定。

#在對方重要時刻出現

真正的朋友，不一定要時時陪伴，但在重要時刻出現卻格外重要。當朋友遇到低潮、轉職、搬家或人生重大變化時，一句關心或一通電話都可能帶來很大的支持。這種在關鍵時刻的陪伴，往往比日常的頻繁聊天更有力量。

#接受彼此生活的改變

隨著年齡增長，每個人的人生方向可能不同，有些人忙於工作，有些人開始經營家庭，維持友誼的一個重要心態，就是理解彼此的生活變化，不因為聯絡變少就否定這段感情。