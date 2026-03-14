2026最新粉底推薦！迪奧、雅詩蘭黛、SUQQU跟上流行大人系光澤肌

▲春季底妝新品。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

每到換季，底妝市場總會出現一波「粉底更新潮」！今年春季話題度最高的幾款新品，包括迪奧、雅詩蘭黛、SUQQU、ADDICTION與RMK，都不約而同把重點放在光澤、貼膚與舒適度，讓底妝從「修飾」進化為「質感升級」。

DIOR 超完美持久柔光粉底液

如果說現在底妝界最常被提到的關鍵字，「濾鏡妝感」一定排得上榜！迪奧今年升級推出的迪奧超完美持久柔光粉底液正是以此為核心，靈感來自伸展台與高解析鏡頭環境，希望打造在近距離視角下依然細緻的底妝質地。

▲迪奧超完美持久柔光粉底液30ml／2,700元。（圖／吳雅鈴攝）

配方中加入玻尿酸、菸鹼醯胺與胜肽複合物等保養成分，上妝同時兼顧保濕與舒適度之外，柔光款能呈現帶有透亮感的水光妝效，並搭配SPF50 PA+++的防曬係數，質地輕盈卻能均勻修飾膚色，在自然光下會呈現像被柔焦濾鏡修飾過的細膩肌膚，難怪不少彩妝師把它當成近期最值得關注的高級底妝之一。

雅詩蘭黛 粉持久極致完美持妝粉底

提到持妝粉底，多數人第一個想到的還是雅詩蘭黛！此次歷經7年研究的革新版粉持久粉底，不但延續經典遮瑕與長效持妝優勢，還同時透過新科技讓妝感更貼近真肌感，加入仿生動態真肌網技術，底妝會隨表情自然延展，不容易卡粉或浮粉之外，更結合可推疊遮瑕粉體，能依個人膚況需求調整遮瑕度，再搭配深海褐藻、菸鹼醯胺與玻尿酸組成的油水平衡配方，不僅強調36小時持妝，也兼顧保濕與控油效果，妝效呈現細緻的霧透光感。

▲雅詩蘭黛粉持久極致完美持妝粉底30ml／2,400元。（圖／吳雅鈴攝）



歡慶新品上市，品牌也選在信義區打造大型「粉持久我的完美主場」快閃活動，讓大家能直接體驗試色與妝感！現場設有多樣計互動闖關、命定色扭蛋等活動，吸引不少美妝迷專程朝聖，成為近期信義區最熱門的打卡點。

SUQQU晶采艷澤粉底液e

SUQQU向來擅長打造帶有高級光澤的底妝，新登場的晶采艷澤粉底液e更是把品牌擅長的光感妝效推向新高度！這款粉底延續品牌著名的液態顏料技術，讓色彩不再以粉體顆粒呈現，而是像液體般在肌膚表面均勻延展，形成細緻的光澤膜感；配方中加入多種日本植物萃取保濕成分，讓妝感在高光澤之餘仍保有清透感，上臉後呈現柔滑、水潤且帶有立體光感的妝效，非常符合近年流行的大人系光澤肌。

▲SUQQU晶采艷澤粉底液e 30ml／3,850元。（圖／品牌提供）

ADDICTION完美柔霧耀顏粉凝霜

ADDICTION 2026春季的底妝主題是光影肌，希望透過細緻的感光薄膜讓肌膚自然呈現立體感，全新粉底完美柔霧耀顏粉凝霜以輕盈薄膜型質地打造拋光柔霧妝效，遮瑕度可以堆疊卻不顯厚重，搭配水潤定妝凝膠與柔韌貼合科技，使妝膜能隨肌膚表情延展，長時間維持細緻均勻的底妝質感；加上多種植物來源成分與菸鹼醯胺，讓底妝不只是修飾，更兼顧潤澤舒適度。

▲ADDICTION完美柔霧耀顏粉凝霜30ml／1,650元。（圖／品牌提供）

與粉底一起推出的妝前產品-癮透霧光持粧乳同樣受到討論！透過柔滑毛孔輪廓的柔焦概念達到打底效果，在上粉底前先用它修飾毛孔與膚色，使整體妝感更加平滑自然，也能讓後續底妝的完成度更趨完美。

▲ADDICTION癮透霧光持粧乳30g／1,300元。（圖／品牌提供）



RMK水凝潤顏底霜

RMK今年推出的水凝潤顏底霜，則走另一種底妝思路，讓肌膚看起來像天生好膚質！產品以約70%的水性成分打造宛如水膜般的薄透質地，並透過保濕面膜技術形成保濕層與密封層，幫助鎖住水分、減少水分蒸發，上臉後能自然修飾毛孔並提亮膚色，呈現清透素肌感，同時具備SPF15 PA++防曬係數，質地輕盈不厚重，很適合喜歡自然裸妝或日系清透底妝的人，單擦就能讓膚況看起來更均勻透亮。

▲RMK水凝潤顏底霜25g／1,700元。（圖／品牌提供）

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