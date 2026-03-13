fb ig video search mobile ETtoday

5款輕奢包通勤約會都能背！孟子義同款MK丹寧包9千多就收

通勤約會都能背！這5顆爆紅神包：MJ、Cafuné、MOONSHAFT…MK丹寧包9千多就收

▲春夏輕奢包款。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

「輕奢包」既有設計感，又不至於讓荷包瞬間瘦身，還能在日常穿搭中輕鬆提升整體質感。從隨性流浪包到極簡建築感手袋，今年春夏的輕奢包款不只外型時髦，實用度也全面升級，以下幾款絕對值得放進購物清單！

輕奢包推薦：Michael Kors Nolita肩背包

討論度很高的一款，Michael Kors推出的Nolita肩背包。難怪推出後就迅速圈粉Z世代，甚至連孟子義與何曼希都搶先背上身，成為近期話題度很高的輕奢流浪包。

通勤約會都能背！這5顆爆紅神包：MJ、Cafuné、MOONSHAFT…MK丹寧包9千多就收

▲Michael Kors Nolita肩背包孟子義與何曼希都搶先背上身！（圖／品牌提供）

今年春夏Nolita也換上新面貌，從隨性的丹寧材質、帶點慵懶氣質的牛巴革，到百搭度滿分的荔枝紋牛皮，每一款都很容易融入日常穿搭。柔軟材質搭配自然垂墜的流浪包輪廓，輕鬆營造出不刻意的時髦感。再加上亮眼的金屬配件與鍊帶細節，整體造型瞬間多了幾分摩登氣場。

通勤約會都能背！這5顆爆紅神包：MJ、Cafuné、MOONSHAFT…MK丹寧包9千多就收

▲MICHAEL KORS NOLITA小型鍊帶包／9,500元。（圖／品牌提供）

輕奢包推薦：Marc Jacobs SACK Bag

如果喜歡「看起來很隨性但又很有設計感」的包型，那Marc Jacobs的The Sack Bag絕對是近年最具代表性的款式之一。這顆包主打慵懶廓形，整體線條像隨手拎著的布袋，但細節卻處處精緻。

本季更推出條紋、拼接帆布以及丹寧蝴蝶結版本，直接把可愛與時髦指數拉到滿點。條紋款帶點法式度假氛圍，而丹寧蝴蝶結版本則多了一點俏皮少女感。對於平常喜歡休閒穿搭的人來說，這顆包幾乎是「隨便拎都好看」的類型。

通勤約會都能背！這5顆爆紅神包：MJ、Cafuné、MOONSHAFT…MK丹寧包9千多就收

▲Marc Jacobs SACK條紋肩背包／19,000元。（圖／品牌提供）

通勤約會都能背！這5顆爆紅神包：MJ、Cafuné、MOONSHAFT…MK丹寧包9千多就收

▲MARC JACOBS SACK丹寧蝴蝶結包／12,000元～17,000元。（圖／品牌提供）

輕奢包推薦：MOONSHAFT NEBULA 21翻蓋肩背包

如果偏好設計更簡約、但細節非常講究的包款，這個來自香港品牌MOONSHAFT推出的NEBULA 21翻蓋肩背包。這顆包最大的特色在於俐落輪廓與細膩皮革。包身採用全粒面納帕小牛皮製作，手感柔軟，隨著時間使用還會慢慢形成自然光澤。

通勤約會都能背！這5顆爆紅神包：MJ、Cafuné、MOONSHAFT…MK丹寧包9千多就收

▲（圖／品牌提供）

設計亮點則是標誌性的NEBULA翻蓋鎖扣，靈感來自星雲弧形軌跡，金屬在光線下會出現低調細緻的反射效果。最實用的是多種背法設計，不論是通勤、約會或正式場合都能輕鬆切換，屬於那種「越用越順手」的日常型手袋。

通勤約會都能背！這5顆爆紅神包：MJ、Cafuné、MOONSHAFT…MK丹寧包9千多就收

▲MOONSHAFT NEBULA 21翻蓋肩背包／15,248元。（圖／品牌提供）

輕奢包推薦：Cafuné晨露藍色Stance Wallet

Cafuné人氣包款Stance Wallet這次推出的「晨露藍」新色靈感來自清晨第一道光，柔和透亮的藍色就像帶著春天濾鏡，讓整體造型瞬間清新起來。

通勤約會都能背！這5顆爆紅神包：MJ、Cafuné、MOONSHAFT…MK丹寧包9千多就收

▲（圖／品牌提供）

Stance Wallet最迷人的地方在於建築感輪廓與精練設計。包型不大，但內部空間規劃得非常實用，手機、卡片與日常小物都能輕鬆收納。對於喜歡極簡風格的人來說，就像一顆低調又優雅的日常陪伴型包款。

通勤約會都能背！這5顆爆紅神包：MJ、Cafuné、MOONSHAFT…MK丹寧包9千多就收

▲Cafuné 晨露藍色Stance Wallet／16,620元。（圖／品牌提供）

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

