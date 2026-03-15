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瑟琪、aespa Giselle示範春季可鹽可甜穿搭公式　亮點一次看

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女團時髦教科書！瑟琪、Giselle示範春日「可鹽可甜」穿搭公式，亮點一次看

▲aespa Giselle、（右）Red Velvet瑟琪。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

最近韓團女星的穿搭討論度，幾乎可以說是時尚圈的流量密碼，尤其是能把運動風、街頭感與甜美氣質混搭得毫不費力的女團成員，更是粉絲與時尚迷的穿搭靈感來源。這次就來看看兩位代表人物，Red Velvet瑟琪與aespa Giselle，如何把春季造型穿出既率性又時髦的韓系風格。

Red Velvet 瑟琪運動風也能優雅又甜酷

當PUMA首次攜手韓國人氣時尚平台Musinsa推出聯名系列時，找來Red Velvet瑟琪演繹春日衣櫥，可以說再適合不過。瑟琪本身就擅長在「酷感」與「甜感」之間找到平衡，這次的造型更像是一場春季穿搭示範。

女團時髦教科書！瑟琪、Giselle示範春日「可鹽可甜」穿搭公式，亮點一次看

▲（圖／品牌提供）

瑟琪第一套Look以棕色與藍色拼接的經典T7立領外套為主角，下身搭配聯名印花裙。最吸睛的是網紗層次設計，半透明的質感讓整體多了輕盈感，也讓運動外套不再只是休閒單品，而是帶點浪漫氣息的時髦搭配。

女團時髦教科書！瑟琪、Giselle示範春日「可鹽可甜」穿搭公式，亮點一次看

▲（圖／品牌提供）

第二套則加入丹寧元素。瑟琪穿上帶有丹寧質感的外套搭配紗層疊裙襬，在走動時自然擺動展現女性力量與柔美並存的風格張力。簡單來說，就是把街頭感與優雅感混在一起，但完全不衝突。

女團時髦教科書！瑟琪、Giselle示範春日「可鹽可甜」穿搭公式，亮點一次看

▲（圖／品牌提供）

最俏皮的一套則是瑟琪換上莓果色髮型，穿著奶白色夾克搭配花苞裙。花苞裙本來偏甜，但搭配運動風夾克就變得活潑又有個性。這種「甜＋酷」的穿搭公式，正是韓系時尚最迷人的地方。

女團時髦教科書！瑟琪、Giselle示範春日「可鹽可甜」穿搭公式，亮點一次看

▲（圖／品牌提供）

aespa GISELLE韓系街頭的可鹽可甜穿搭

這次aespa GISELLE為韓系潮牌Wacky WiLLy示範2026春季系列，直接把「可鹽可甜」四個字演繹得非常徹底。

女團時髦教科書！瑟琪、Giselle示範春日「可鹽可甜」穿搭公式，亮點一次看

▲（圖／品牌提供）

第一套是典型的學院街頭風。她穿著翻領半釦式大學T，灰色主體搭配亮藍色領口細節，下身配上丹寧短裙與長襪。整體看起來就像隨便穿穿，但比例其實算得很精準。短裙＋長襪的組合，既能拉長腿部線條，也讓整體造型更有青春感。

女團時髦教科書！瑟琪、Giselle示範春日「可鹽可甜」穿搭公式，亮點一次看

▲（圖／品牌提供）

另一套甜酷少女風則更吸睛。亮紅色麻花針織外套本身就很搶眼，但內搭層次感白襯衫後，整體立刻變得更有質感。這種穿法其實很實用：當外套顏色夠亮時，內搭就選簡單白襯衫，既能平衡視覺，也會讓整體造型更高級。

女團時髦教科書！瑟琪、Giselle示範春日「可鹽可甜」穿搭公式，亮點一次看

▲（圖／品牌提供）

韓團女星的穿搭之所以迷人，不只是單品本身，而是她們懂得在甜美、街頭與運動感之間找到平衡。

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周刊王, ENHYPEN, 金善禹, JUNGWON, PRADA Beauty

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