時裝周／Jennie合體高胤禎！香奈兒破繭重生「透視斜紋軟呢」、混血口蓋包

>

記者鮑璿安／巴黎報導

「沒有誰比毛毛蟲更懂得塵世的安穩，也沒有誰比蝴蝶更擅長愛情的輕盈。」Matthieu Blazy以嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）女士對於無拘無束的嚮往精神，為本次香奈兒2026 秋冬系列大秀定下浪漫基調，誰說斜紋軟呢和實穿功能性不能兼具？Matthieu將服裝比喻成一塊畫布，你可以是任何人。

▲▼ chanel 。（圖／品牌提供）

▲▼ chanel 。（圖／品牌提供）

秀場依舊選址於巴黎大皇宮，紅、綠、黃、藍、白單色起重機矗立場中央，與標誌性的穹頂建築廓形，構成極具視覺張力的工業場景，佈置上少了以往那麼夢幻的基調，但也強而有力揭示了在Matthieu Blazy引領下，香奈兒破繭重生的嶄新個性詩篇。套裝成為跨越時代的橋樑，不僅是香奈兒的代表性造型，更是一條橫跨1920年代至當代的時間軸，開場造型打破既定印象，以羅紋針織套裝揭開序幕，展現更為柔軟而俐落的輪廓。

▲▼ chanel 。（圖／品牌提供）

▲▼ chanel 。（圖／品牌提供）

▲▼ chanel 。（圖／品牌提供）

▲▼ chanel 。（圖／品牌提供）

▲▼ chanel 。（圖／品牌提供）

▲▼ chanel 。（圖／品牌提供）

傳統斜紋軟呢在本季擁有一大變革，成為可透視的輕盈模樣！為呈現飄逸律動的面貌，材質上融入Lurex金銀絲、矽膠與天然薄紗等，也搭配上花卉刺繡、流蘇圖樣裝點其中，規律綻放成格紋的模樣，進一步創造日夜兼具的百搭廓形。1920 年代風格的迷人低腰線條也再次回歸，Matthieu Blazy徹底解放了高腰帶給人的拘束感，將腰線整體下移，細長皮帶搭配長度落在膝蓋位置的裙裝，成為秀上的關鍵趨勢造型。晚裝的禮服設計也是Matthieu的強項，用以清透蕾絲、層層飄逸羽毛堆疊而成的花卉，甚至是多色亮片拼湊的蜻蜓，散發如絲緞般流動的虹彩光澤，眾多夢幻元素一一裝飾在修身禮服上，風格轉瞬帶來蝴蝶翩翩起舞般的自在構想。

▲▼ chanel 。（圖／品牌提供）

▲▼ chanel 。（圖／品牌提供）

▲▼ chanel 。（圖／品牌提供）

▲▼ chanel 。（圖／記者鮑璿安攝）

包款方面走向實用性的大尺寸路線，不難發現，過去代表性的皮穿鏈元素較少了許多，取而代之的是更加簡潔有力的皮革肩帶，而標誌性麂皮口蓋包以米色版本，搭配其菱格紋圖騰靈感則源自嘉柏麗香奈兒寓所的沙發，顯得耐看又經典。秀後立刻引發話題的絕對是這款混血包，將2.55 + 11.12 一次融合的口蓋包款，擁有兩個標誌性包款的亮點元素，相信是眾多小香迷們的大勢選項。

▲▼ chanel 。（圖／品牌提供）

▲BLACKPINK Jennie以及演出《愛情怎麼翻譯》韓星高胤禎一同看秀 。（圖／翻攝自IG）

▲▼ chanel 。（圖／品牌提供）

此次也請到品牌大使BLACKPINK Jennie以及演出《愛情怎麼翻譯》韓星高胤禎一同看秀，兩位人間香奈兒也留下親密自拍照，讓人感覺到不真實的美貌衝擊。

