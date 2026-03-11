玫瑰控不能錯過的3款超強香氣！限量粉色蠟燭一聞就回不去

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

玫瑰花的香氣一直以來都是亞洲很熱賣的氣味，同時也是不少人入門香水的首選，接受度極高，根據不同的地區、玫瑰品種以及萃取方式，即使都是玫瑰類型的香氣，也會有多種不同的變化，以下就分享多款值得入手的玫瑰香單品，一聞絕對淪陷。

＃(MALIN+GOETZ) 玫瑰巨型香氛蠟燭，780g、售價6900元

提到(MALIN+GOETZ)大麻草香氣絕對是人人馬上聯想到的經典氣味，充滿紐約潮流氛圍的風格，在玫瑰香氣的表現上更擁有時髦的個性，字去年首度推出玫瑰巨型香氛蠟燭，立刻受到粉絲愛用收藏，2026年再度限量回歸，柔美浪漫的奧圖玫瑰交織牡丹與天竺葵，後味苔蘚、羊絨麝香與溫潤木質氣息，讓綠意也溫潤優雅，聞過絕對會著迷。

＃Maison Margiela 莎翁玫瑰淡香水，100ml、售價5600元

「莎翁玫瑰是懸浮在春日花園中的情愫，一縷縈繞著玫瑰與自然氣息的芬芳。」調香師Juliette Karagueuzoglou將Maison Margiela標誌性的解構主義為中心，將英國文豪威廉．莎士比亞筆下愛情浪漫中潛藏張力與情緒湧動的氛圍，運用格拉斯玫瑰原精和粉紅胡椒揭開序曲，粉質鳶尾、黃葵籽原精更描寫愛戀中親密無間的怦然心動，是集結浪漫與曖昧於一身的氣息。

＃嬌蘭 居家藝術玫瑰精粹香氛蠟燭，蠟燭＋燭杯售價5460元

「香氛世家」嬌蘭近兩世紀以來貫穿品牌多款傳奇香氛之作，由香氛創意總監兼調香師戴芬．潔克（Delphine Jelk）將對應嬌蘭香的6大香氛原料精髓為靈魂，設計出9款居室香氛，其中，以「花中皇后」格拉斯玫瑰原精所打造的玫瑰香氣，透過果香與蜜意，構築宛若五月清晨的玫瑰花田間，極高品質蜂蠟乳基底更讓香氣充滿馥郁層次。