「不過度解釋」不是冷淡是成熟！把時間留給願意尊重自己的人

>

記者李薇／綜合報導　圖／達志示意圖

在人際互動中，很多人曾有過這樣的經驗：為了避免被誤會，不斷補充說明自己的想法，甚至花大量時間解釋每個細節。然而近年來，越來越多人開始意識到，過度解釋不一定能換來理解，反而可能讓自己陷入情緒消耗之中，一種更成熟的人際態度正在形成「適度表達、適時沉默」，學會在不必要的情境中停止解釋，反而能讓關係變得更健康。

人際關係,行為,態度,交友,。（圖／達志示意圖）

過度解釋往往源自對他人評價的焦慮，擔心被誤會、被否定，或被認為不夠體貼，因此習慣不斷補充說明。但在人際關係裡，並非所有事情都需要被理解到百分之百，有些人即使聽了再多解釋，也可能仍然維持原本的看法；而真正理解你的人，往往不需要過多說明就能明白你的立場，當一個人開始學會簡單表達自己的想法，並接受不同觀點的存在，也代表對自我與關係的信任正在提升。

而像是這樣的「不過度解釋」並不等於冷漠或逃避溝通，而是一種更成熟的界線感，當人能分辨哪些情況值得說明、哪些情況其實無需多言，就能避免在不必要的互動中消耗情緒。對不少人而言，這樣的轉變象徵著人際成熟：不再急著讓所有人理解自己，而是把時間留給真正願意傾聽與尊重的人，當溝通變得更簡單，人際關係反而更容易回到舒服而自然的狀態。

人際關係, 行為, 態度, 交友

