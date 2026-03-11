試開箱／真的不沾杯！女孩都該有的「機能型唇釉」時刻完妝不用補

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

持色型的唇彩一直以來都很受到關注，畢竟有時候在外，不一定時刻方便補妝，能夠應付簡單喝飲料、進食的持久型唇彩，可以說是機能必須，MAKE UP FOR EVER在最近推出的藝術大師特霧水唇釉，質感真的讓人非常驚艷，水感質地不僅塗抹方便，持色效果更是極佳，化妝包裡面都應該有一支常備。

藝術大師特霧水唇釉不僅在包裝上採用全新設計視覺，更厲害的是裡面的唇彩質感非常絲滑，就像是水唇釉一樣的質地，一抹就可以顯現出極高的飽和度，而且非常貼膚，霧面質地乾燥之後，擁有極佳的持久度，喝水完全不沾杯，還可以當作霧面頰彩使用。

除了唇釉部分，在刷頭的設計上，選用無痕斜角智慧刷頭，獨特的水滴型儲存槽設計，不需要反復取用，一次就可以描繪完整個唇形，而且也相當柔軟、好上手，一次推出18個顏色，喜歡自然感或是熱愛多彩度的玩家，都可以在此找到喜歡的單品。

唇頰兩用的單品也不只是藝術大師特霧水唇釉，媚比琳近期發佈雲朵飄飄柔霧兩用唇頰膏，一盒就可以完成兩種妝效，非常獨特的超輕盈雲朵粉體，可以打造出具有空氣感的自然妝容，而且相當貼膚，展現極好的持久度，3款色選都超實用。