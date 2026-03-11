你是「高物慾人」嗎？3個方法戒掉愛亂買　不靠購物來釋放壓力

記者李薇／台北報導 圖／達志示意圖

在社群與電商高度發達的時代，「看到就想買」幾乎成了許多人的日常習慣，對高物慾的人來說，購物不只是需求，更像是一種情緒出口，無聊時逛、壓力大時買，最後卻常常換來荷包空空與後悔感，其實想要戒掉亂買的習慣，關鍵不是完全禁止購物，而是重新建立與金錢、物品之間的關係，透過幾個簡單的方法，就能慢慢降低衝動消費的頻率。

1.建立「延遲購物」習慣



高物慾的人很多時候是被當下情緒驅動購物，因此學會延遲決定非常重要，可以設定24小時或72小時的冷靜期，把想買的東西先加入購物車，而不是立刻結帳，等過一段時間再重新檢視，往往會發現其實沒有那麼需要，這個方法能有效降低衝動消費，也讓自己逐漸培養理性購物的習慣。

2.盤點物品，重新意識「自己其實很多」



不少人會不斷購物，是因為對自己擁有的東西缺乏清晰概念，例如：衣櫃、彩妝或生活用品已經夠用卻仍會想囤積，建議定期整理與盤點自己的物品，當看到實際數量時，會更有感地意識到「其實已經夠用了」，這種視覺化的提醒能有效降低購物慾望，也能培養更理性的消費觀。

3.找到取代購物的情緒出口



很多亂買的行為其實來自情緒，例如：壓力、孤單或無聊，因此若只是強迫自己不買，往往很難長久維持，可以嘗試培養其他讓自己產生滿足感的活動，像是運動、閱讀、整理居家環境或學習新技能，當生活有其他能帶來成就感與愉悅感的事情時，購物自然不再是唯一的快樂來源。