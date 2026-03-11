想瘦不必硬撐！9個日常減脂習慣曝光　很多人第一個就做錯

▲喝湯時先把浮油撈掉可減少熱量攝取。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

不少人提到減脂，第一時間想到的往往是節食、運動量爆表或嚴格控管飲食，但真正能長期維持的方式，通常來自每天的小選擇。營養師高敏敏教你從輕生活減脂下手，利用一些能融入生活的習慣調整，也能逐步改善體態，減少對體重數字的焦慮。

營養師高敏敏解釋，所謂「輕生活減脂（Light Lifestyle Slim）」強調的是把健康習慣融入日常，而不是依靠短期極端節食。透過飲食細節、進食方式與生活節奏的調整，讓身體在較自然的狀態下維持能量平衡。以下整理9個容易實踐的生活習慣，讓減脂不再是壓力來源。

1. 喝湯前先撈油

無論是火鍋或燉湯，經過肉類與配料長時間烹煮後，表面常會浮出一層油脂。先把浮油撈掉，再夾取食材或喝湯，可以減少油脂附著在食物上的機會。

2. 飯後適度走動

飯後散步是許多人容易做到的小運動。輕度活動有助於促進消化，也能讓身體稍微活動，減少久坐帶來的不適感。

3. 吃肉前先去皮

像雞肉或鴨肉等帶皮肉類，去皮後再食用，可以降低部分脂肪與熱量攝取。

4. 優先選擇瘦肉

用餐時可多選擇瘦肉或把肥肉部分挑掉，減少脂肪攝取量，也讓整體飲食更均衡。

5. 甜食適量就好

多數甜點同時含有糖與油脂，熱量密度較高。若想控制體態，可減少攝取頻率，或把甜點當作偶爾享受。

6. 吃飯速度放慢

細嚼慢嚥能幫助增加飽足感，也讓身體有時間接收到「已經吃夠」的訊號，避免不知不覺吃過量。

7. 維持足夠飲水

日常補充水分有助於維持身體機能運作，也能在餐與餐之間增加飽足感。

8. 七分飽原則

不少人習慣每餐吃到很撐，但其實吃到「不餓、剛好滿足」的七分飽即可，避免長期熱量攝取過多。

9. 多選原型食物

相較加工食品，原型食物通常添加物較少，也較容易掌握食材本身的營養與熱量。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）