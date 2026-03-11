搖滾區也看不清偶像？醫院提醒：現代人1用眼習慣超傷

▲現代人經常在光線不足的情況下滑手機。（AI協作圖／記者曾怡嘉製作，經編輯審核）

記者曾怡嘉／台北報導

隨著各國偶像巨星接力登台，費盡心力搶到演唱會搖滾區神席，但在現場燈光閃爍下，卻發現舞台上的偶像似乎沒有想像中清晰。其實，這類視覺上的改變，可能與現代人長時間使用3C產品、用眼習慣改變有關。

不少人都有類似經驗，在演唱會或活動現場，舞台畫面看起來有些模糊，或是視線似乎跟不上舞者快速移動的動作。

另外，在日常生活中，當閱讀較小的文字，或長時間滑手機、追劇後，也可能發現眼睛需要更久時間才能重新聚焦。這些生活中的小變化，其實往往是在提醒我們，生活節奏與用眼習慣可能需要稍微調整。

根據衛生福利部桃園醫院臨床觀察數據指出，長時間近距離使用發光螢幕，尤其是在環境光線不足的情況下，眼部肌肉容易持續處於緊繃狀態。隨著數位生活型態普及，用眼時間逐漸延長已成為常態。當人在昏暗環境中使用3C產品時，螢幕成為主要光源，光線直射眼睛，加上使用裝置時眨眼頻率可能降低，更容易出現乾澀與疲勞感。

長時間累積的用眼負擔，不僅影響日常舒適度，也讓現代人開始更加重視護眼的重要性。面對長時間使用3C產品的生活型態，除了適度休息與調整用眼習慣，也可以從飲食中補充多元營養，或搭配護眼營養補充品，作為日常保養的一部分。

▲活沛多 超適界葉黃素軟膠囊30粒，1,290元。

引進美國明星級專利游離型葉黃素，並搭配游離型玉米黃素，以 10:2 的黃金比例進行配置，為日夜切換與長時數位生活提供理想的晶亮應援。

▲NU SKIN MultiBeauty倍妍美膠囊，60顆入，1,900元。

內含豐富生物素、綜合維生素群及草本植萃精華，為消費者提供豐潤根基的調理新選擇！

選用美國專利金盞花萃取游離型葉黃素及玉米黃素，不僅分子小、人體吸收率高。

▲PMC 百醫生技 - 金盞花葉黃素果凍，28包，1,480元。