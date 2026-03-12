春日香氛報到！SABON白茶春光限定、Diptyque爵夢淡香水同步登場

記者曾怡嘉／台北報導

春季來臨，香氛品牌也以清新氣味與全新設計迎接換季時刻。SABON推出「白茶春光限定版」，以日出為靈感打造春日視覺；Diptyque則帶來全新「爵夢淡香水」，延伸身體香氛與居家香氛系列。從清透白茶到優雅香調，兩大品牌以不同氣味風格，為春天帶來嶄新的感官體驗。

#SABON白茶春光限定版登場 以春日晨光為設計靈感

SABON人氣香氣「白茶」長年位居品牌熱賣排行榜，以清新柔和、男女皆宜的中性氣味深受喜愛。今年3月品牌推出「白茶春光限定版」，以春日晨光作為視覺靈感，限量包裝以「日出」為核心設計，象徵白茶香氣的清透與純淨。整體視覺以柔和花木線條與春意色彩呈現，如同自然甦醒時的光影氛圍。

作為SABON最具代表性的香氣之一，「白茶春光限定版」也迎來品牌史上橫跨品類最齊全的系列，涵蓋香水、臉部磨砂膏，以及母親節預購限定的髮肌護理品項，讓白茶香氣從保養到香氛都能完整體驗。

▲SABON 二合一臉部磨砂膏-檸香茶語，125ml，1,680元。

其中全新「檸香茶語二合一臉部磨砂膏」加入綠茶萃取，在春季換季時期主打為肌膚加強抗氧效果，配方富含天然咖啡因，可協助疲累肌膚煥新；並結合檸檬精油的清新淨化、佛手柑的平衡氣息，再由摩洛哥薄荷帶出提振感。

▲SABON 晨曦白茶淡香水，50ml，3,580元。

晨曦白茶淡香水則以明亮金黃的桂花與佛手柑揭開前調，隨後白茶香氣在橙花氣息中逐漸展開。瓶身採透明摺線玻璃設計，搭配金色蝴蝶冠蓋，象徵生命的蛻變與重生，也呼應春日萬物甦醒的意象。

#Diptyque推出全新「爵夢淡香水」 延伸身體與居家香氛

▲Diptyque爵夢淡香水，100ml，5,950元。

Diptyque則為經典香調開啟新篇章，推出由Natalie Cetto打造的全新「爵夢淡香水」，為這款經典香氣帶來全新詮釋。同系列也同步推出「身體香氛姿態」與「家飾精品」，將香氣延伸至日常生活。

身體香氛系列包含手部及身體潤膚乳、髮香噴霧與護手霜，在滋潤肌膚的同時散發淡雅氣息。其中髮香噴霧加入山茶花精油成分，可協助滋養髮絲。

▲Diptyque景緻燭台&燭蓋。

除了香氛產品外，Diptyque也推出全新家飾精品。靈感來自酒吧中緩緩升起的煙圈意象，品牌推出全新燭台及兩款燭蓋，可搭配經典或室內外香氛蠟燭使用，延長香氛壽命。同時「景緻托盤」也新增三款尺寸，提供不同空間與擺設組合。