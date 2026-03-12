fb ig video search mobile ETtoday

春日香氛報到！SABON白茶春光限定、Diptyque爵夢淡香水同步登場

>

記者曾怡嘉／台北報導

春季來臨，香氛品牌也以清新氣味與全新設計迎接換季時刻。SABON推出「白茶春光限定版」，以日出為靈感打造春日視覺；Diptyque則帶來全新「爵夢淡香水」，延伸身體香氛與居家香氛系列。從清透白茶到優雅香調，兩大品牌以不同氣味風格，為春天帶來嶄新的感官體驗。

#SABON白茶春光限定版登場 以春日晨光為設計靈感

▲▼春日新香。（圖／品牌提供）

SABON人氣香氣「白茶」長年位居品牌熱賣排行榜，以清新柔和、男女皆宜的中性氣味深受喜愛。今年3月品牌推出「白茶春光限定版」，以春日晨光作為視覺靈感，限量包裝以「日出」為核心設計，象徵白茶香氣的清透與純淨。整體視覺以柔和花木線條與春意色彩呈現，如同自然甦醒時的光影氛圍。

作為SABON最具代表性的香氣之一，「白茶春光限定版」也迎來品牌史上橫跨品類最齊全的系列，涵蓋香水、臉部磨砂膏，以及母親節預購限定的髮肌護理品項，讓白茶香氣從保養到香氛都能完整體驗。

▲▼春日新香。（圖／品牌提供）

▲SABON 二合一臉部磨砂膏-檸香茶語，125ml，1,680元。

其中全新「檸香茶語二合一臉部磨砂膏」加入綠茶萃取，在春季換季時期主打為肌膚加強抗氧效果，配方富含天然咖啡因，可協助疲累肌膚煥新；並結合檸檬精油的清新淨化、佛手柑的平衡氣息，再由摩洛哥薄荷帶出提振感。

▲▼春日新香。（圖／品牌提供）

▲SABON 晨曦白茶淡香水，50ml，3,580元。

晨曦白茶淡香水則以明亮金黃的桂花與佛手柑揭開前調，隨後白茶香氣在橙花氣息中逐漸展開。瓶身採透明摺線玻璃設計，搭配金色蝴蝶冠蓋，象徵生命的蛻變與重生，也呼應春日萬物甦醒的意象。

#Diptyque推出全新「爵夢淡香水」 延伸身體與居家香氛

▲▼春日香氛。（圖／品牌提供）

▲Diptyque爵夢淡香水，100ml，5,950元。

Diptyque則為經典香調開啟新篇章，推出由Natalie Cetto打造的全新「爵夢淡香水」，為這款經典香氣帶來全新詮釋。同系列也同步推出「身體香氛姿態」與「家飾精品」，將香氣延伸至日常生活。

身體香氛系列包含手部及身體潤膚乳、髮香噴霧與護手霜，在滋潤肌膚的同時散發淡雅氣息。其中髮香噴霧加入山茶花精油成分，可協助滋養髮絲。

▲▼春日新香。（圖／品牌提供）

▲Diptyque景緻燭台&燭蓋。

除了香氛產品外，Diptyque也推出全新家飾精品。靈感來自酒吧中緩緩升起的煙圈意象，品牌推出全新燭台及兩款燭蓋，可搭配經典或室內外香氛蠟燭使用，延長香氛壽命。同時「景緻托盤」也新增三款尺寸，提供不同空間與擺設組合。

關鍵字：

春季香氛, 白茶限定, 爵夢香水, 香氛新品, 身體護理

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！TOP 1認為自己人才應高標準

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！TOP 1認為自己人才應高標準

最容易對前任心軟回頭星座Top 3！第一名舊情回收王　根本放不下

最容易對前任心軟回頭星座Top 3！第一名舊情回收王　根本放不下

6個方法教你戒掉消極心態　把心態從「輸贏」改成「學習」

6個方法教你戒掉消極心態　把心態從「輸贏」改成「學習」

確定了！漢神洲際購物廣場4／10開幕　6.6萬坪準備開逛 春日香氛報到！SABON白茶春光限定、Diptyque爵夢淡香水同步登場 「貝嫂」愛馬仕包太可愛　毛茸茸泰迪凱莉包巴黎吸睛 你是「高物慾人」嗎？3個方法戒掉愛亂買　不靠購物來釋放壓力 條件相仿，有些人卻更受歡迎？科學默默統計三個吸引力關鍵 凱特王妃訂製新衣　挺拔墊肩配百褶裙又帥又美 想瘦不必硬撐！9個日常減脂習慣曝光　很多人第一個就做錯

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面