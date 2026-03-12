fb ig video search mobile ETtoday

千黛亞極簡金戒指疑似婚戒　疊搭卡地亞珠寶魅力十足

▲千黛亞穿LV白色洋裝出席品牌2026女裝系列巴黎大秀。（圖／LV提供）

記者陳雅韻／台北報導

關於女星千黛亞（Zendaya）與「小蜘蛛人」湯姆霍蘭德（Tom Holland）是否已經正式結婚依舊是個謎，爆料起因於千黛亞御用造型師Law Roach在美國演員工會獎紅毯上被記者問及這對情侶的結婚計畫時說：「婚禮早就辦過了！你們錯過了！」10日千黛亞以一襲白色前短後長洋裝現身LV（Louis Vuitton，路易威登）2026秋冬女裝系列巴黎大秀時，依然未證實，但無名指疊搭了卡地亞（Cartier）Clash de Cartier戒指與一款極簡金戒指，讓人好奇是否就是婚戒。

▲千黛亞無名指上戴著疑似婚戒的K金戒指與卡地亞Clash de Cartier系列戒指。（圖／CFP）

同為29歲的千黛亞（Zendaya）與湯姆霍蘭德因拍攝電影《蜘蛛人：返校日》假戲真愛，2021年開始低調交往，去年初男方求婚成功，近日則被造型師Law Roach爆料兩人已結婚。爆出婚訊後的首場活動，千黛亞穿著LV銳利衣領的白色棉質平紋細布襯衫裙，搭配蓬鬆的前短後長裙擺，宛若個性新娘造型，下車後她的左手一直插在口袋裡，直到撥髮時才讓媒體捕捉到神似婚戒的纖細金戒指。

▲千黛亞全套卡地亞Clash de Cartier系列珠寶很搶眼。（圖／CFP）

千黛亞穿搭另一亮點是珠寶，擔任寶格麗（BVLGARI）代言人多年的她，此次出席LV大秀竟換上全套卡地亞Clash de Cartier珠寶，此系列作品集合飾釘、圓珠與巴黎飾釘元素創造出優雅與個性的衝突美感，她選戴白K金耳環、戒指與手環，似乎預告雙方合作的可能性。
 

千黛亞, LV, Louis Vuitton, 路易威登, 卡地亞, Cartier

