韓星大愛85度C「杜拜巧克力Q餅」3／12上市　DQ 奶昔優格新品好清爽

▲85度Ｃ引進引進「杜拜巧克力 Q 餅」新甜點。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

春天話題甜點悄悄點燃，85 度 C 近期引進「杜拜巧克力 Q 餅」，來台開唱的韓團 NCT WISH 都釋出試吃影片，3／12 正式上市；美式冰品 DQ 則鎖定自家奶昔，3／18 起一口氣推出 5 款新口味，還首度推出清爽系的優格奶昔搶客。





85 度 C 杜拜巧克力 Q 餅

近期在韓國社群引發高度討論的杜拜巧克力，現在台灣也能品嚐。85 度 Ｃ 在台開賣「杜拜巧克力 Q 餅，內餡靈魂源自中東傳統酥皮，並揉合深厚香氣的開心果醬與絲滑巧克力，以濃郁的可可風味搭配外 Q 內酥的特殊構造受到歡迎。

近日韓國男團 NCT WISH 來台演出時，也在工作空檔分享品嚐心得，影片迅速在網路上發酵。入口先是可可粉的苦香，接著是具彈性的餅皮回彈，內餡的巧克力與酥皮則帶來多層次的甜感，呈現出層次分明的成熟系風味，單個售價 90 元，3／12 起對外開賣。

▲DQ 推出以優格作為基底的全新概念奶昔，包含草莓、芒果、酪梨三種口味，除了冰淇淋的香濃，還能同時喝得到優格的清爽。（圖／品牌提供）

DQ 奶昔優格系列新口味

美式冰品品牌 DQ 則選在 3／18 大舉推出「超好喝奶昔」系列，迎接春夏戶外活動需求，產品陣容從原本的經典口味擴增至 11 種 。品牌標榜以 100% 純冰淇淋為基底，不加碎冰稀釋，以維持美式奶昔特有的綿密濃郁口感。

今年新品首度推出「優格奶昔」系列，包含融合果香的草莓優格、層次酸甜的芒果優格，以及強調清新感的酪梨優格，提供喜歡清爽口感的人另一種選擇 。且針對職場午茶需求（夠特別吧），也同步開發了咖啡、摩卡與抹茶等 3 款新風味。全口味奶昔單杯售價 149 元；優格奶昔單杯售價 179 元。