fb ig video search mobile ETtoday

韓星大愛85度C「杜拜巧克力Q餅」3／12上市　DQ 奶昔優格新品好清爽

>

▲85度Ｃ引進引進「杜拜巧克力 Q 餅」新甜點。（圖／品牌提供）

▲85度Ｃ引進引進「杜拜巧克力 Q 餅」新甜點。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

春天話題甜點悄悄點燃，85 度 C 近期引進「杜拜巧克力 Q 餅」，來台開唱的韓團 NCT WISH 都釋出試吃影片，3／12 正式上市；美式冰品 DQ 則鎖定自家奶昔，3／18 起一口氣推出 5 款新口味，還首度推出清爽系的優格奶昔搶客。 

▲85度Ｃ引進引進「杜拜巧克力 Q 餅」新甜點。（圖／品牌提供）

85 度 C 杜拜巧克力 Q 餅
近期在韓國社群引發高度討論的杜拜巧克力，現在台灣也能品嚐。85 度 Ｃ 在台開賣「杜拜巧克力 Q 餅，內餡靈魂源自中東傳統酥皮，並揉合深厚香氣的開心果醬與絲滑巧克力，以濃郁的可可風味搭配外 Q 內酥的特殊構造受到歡迎。

近日韓國男團 NCT WISH 來台演出時，也在工作空檔分享品嚐心得，影片迅速在網路上發酵。入口先是可可粉的苦香，接著是具彈性的餅皮回彈，內餡的巧克力與酥皮則帶來多層次的甜感，呈現出層次分明的成熟系風味，單個售價 90 元，3／12 起對外開賣。

▲85度Ｃ引進引進「杜拜巧克力 Q 餅」新甜點。（圖／品牌提供）▲85度Ｃ引進引進「杜拜巧克力 Q 餅」新甜點。（圖／品牌提供）▲85度Ｃ引進引進「杜拜巧克力 Q 餅」新甜點。（圖／品牌提供）

▲DQ 推出以優格作為基底的全新概念奶昔，包含草莓、芒果、酪梨三種口味，除了冰淇淋的香濃，還能同時喝得到優格的清爽。（圖／品牌提供）

DQ 奶昔優格系列新口味
美式冰品品牌 DQ 則選在 3／18 大舉推出「超好喝奶昔」系列，迎接春夏戶外活動需求，產品陣容從原本的經典口味擴增至 11 種 。品牌標榜以 100% 純冰淇淋為基底，不加碎冰稀釋，以維持美式奶昔特有的綿密濃郁口感。

今年新品首度推出「優格奶昔」系列，包含融合果香的草莓優格、層次酸甜的芒果優格，以及強調清新感的酪梨優格，提供喜歡清爽口感的人另一種選擇 。且針對職場午茶需求（夠特別吧），也同步開發了咖啡、摩卡與抹茶等 3 款新風味。全口味奶昔單杯售價 149 元；優格奶昔單杯售價 179 元。

關鍵字：

85℃, 杜拜巧克力Q餅, 張員瑛同款, NCT WISH, 杜拜巧克力, DQ, Dairy Queen, 美式奶昔, 優格奶昔

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！TOP 1認為自己人才應高標準

對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！TOP 1認為自己人才應高標準

最容易對前任心軟回頭星座Top 3！第一名舊情回收王　根本放不下

最容易對前任心軟回頭星座Top 3！第一名舊情回收王　根本放不下

戀愛最沒安全感星座Top 3！冠軍太會腦補　愛越深越怕失去

戀愛最沒安全感星座Top 3！冠軍太會腦補　愛越深越怕失去

6個方法教你戒掉消極心態　把心態從「輸贏」改成「學習」 確定了！漢神洲際購物廣場4／10開幕　6.6萬坪準備開逛 春日香氛報到！SABON白茶春光限定、Diptyque爵夢淡香水同步登場 TWICE娜璉公開「不飆血糖」減肥公式　愛吃紫菜包飯也能瘦出新高度 「貝嫂」愛馬仕包太可愛　毛茸茸泰迪凱莉包巴黎吸睛 星巴克今推「大杯以上買一送一」　一起感謝台灣英雄 條件相仿，有些人卻更受歡迎？科學默默統計三個吸引力關鍵

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面