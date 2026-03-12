fb ig video search mobile ETtoday

玄彬抬頭紋見客展熟男魅力　與朴寶劍戴歐米茄當代貨王

>

▲▼ OMEGA 。（圖／公關照）

▲歐米茄品牌大使玄彬戴海馬Planet Ocean600米腕錶，280,000元。（圖／歐米茄提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

南韓明星夫妻玄彬與孫藝真婚後事業運都很旺，孫藝真剛接下日本珠寶品牌TASAKI南韓區代言，玄彬則以歐米茄（OMEGA）大使身份再度拍攝全新形象照，戴上主打的海馬Planet Ocean 600米系列腕錶入鏡，露出抬頭紋展現熟男魅力；同為品牌大使的朴寶劍也佩戴同系列錶款拍攝宣傳照，兩大男神齊當帶貨王。

▲▼ OMEGA 。（圖／公關照）

▲歐米茄品牌大使玄彬配戴海馬Planet Ocean600米腕錶藍色錶圈款，280,000元。

玄彬與朴寶劍在歐米茄最新形象照中，各戴上海馬Planet Ocean 600米系列第四代的黑色陶瓷、橘色陶瓷與藍色陶瓷錶圈腕錶，尺寸與2005年初代錶款均為42毫米但更為纖薄，錶殼結構採用棱角分明的線條和更俐落的邊緣，錶殼和錶圈則比前代Planet Ocean錶款更為扁平，均採用同軸擒縱大師天文台認證自動上鍊8912機芯，動力儲存達60小時。

▲▼ OMEGA 。（圖／公關照）

▲歐米茄品牌大使朴寶劍佩戴同款海馬Planet Ocean600米腕錶，280,000元。

▲▼ OMEGA 。（圖／公關照）

▲朴寶劍搭配橘色錶圈的海馬 Planet Ocean600米腕錶，288,000元。

朴寶劍除了名錶代言，他也是戶外休閒品牌Then North Face南韓區代言人，日常休閒服裝多出自品牌設計，而戶外健行更少不了The North Face的機能保暖衣物與毛帽，戶外運動同時戴著歐米茄運動錶，堪稱最稱職的代言人。

▲▼ OMEGA 。（圖／公關照）

▲朴寶劍穿著The North Face服裝去健行。（圖／翻攝bogummy IG）



►「費仔」幸運物是64萬勞力士　見證求婚、結婚重要時刻

►GD愛馬仕包上畫雛菊　戴百萬伯爵金錶配珠寶閃爆

