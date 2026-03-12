時裝周 / LV小包袱超可愛！Lisa看秀性感露肚　劉美賢驚喜現身

fb ig video search mobile ETtoday

▲LV 2026秋冬女裝秀。（圖／品牌提供）
▲LV 2026秋冬女裝秀，在羅浮宮Cour Carrée方形庭院舉行。（圖 / 品牌提供，以下同）

記者林明瑋／綜合報導

Louis Vuitton 2026秋冬女裝秀在巴黎時裝周登場，以誇張的輪廓、精湛的工藝，用全新視角塑造「超凡自然」，卡通中用棍子挑著包袱的畫面，LV讓它成真，模特兒舉著樹枝，掛著包袱造型手袋，讓人會心一笑。看秀嘉賓星光閃閃，品牌大使Lisa穿著宮廷式上衣與皮褲，性感展現零贅肉的平坦小腹，再梳起公主頭加進甜味，剛奪下冬奧金牌的滑冰選手劉美賢（Alysa Liu）驚喜現身，露出開朗的笑容超級可愛。

▲LV 2026秋冬女裝秀。（圖／品牌提供）

▲Lisa一身剛柔兼具的服裝，小露性感。

▲LV 2026秋冬女裝秀。（圖／品牌提供）
▲冬奧金牌劉美賢現身LV看秀。

▲LV 2026秋冬女裝秀。（圖／品牌提供）
▲模特兒用棍子挑著包袱造型手袋，很有故事感。

位於羅浮宮Cour Carrée方形庭院的LV秀場，以幾何線條打造出綠與藍的景致，彷彿山脈與流水，女裝藝術總監Nicolas Ghesquière認為大自然才是最偉大的設計師，經過時間推移，風、雨、陽光等自然力量讓服裝成形、演進，能保護生活、因應氣候變化。未來感、建築線條是Nicolas Ghesquière拿手之作，他在數位世界的脈絡下，讓模特兒踏上一段穿梭於自然地景的現代寓言，以新視角訴說著大自然、人類，以及旅行之間的故事。

▲LV 2026秋冬女裝秀。（圖／品牌提供）

▲LV 2026秋冬女裝秀。（圖／品牌提供）

▲LV 2026秋冬女裝秀。（圖／品牌提供）

從開場的第一套服裝就充滿戲劇性，倒三角、肩部寬大到不成比例的外套，有著雕塑效果，既來自過往又充滿未來感，Nicolas Ghesquière刻畫出如同山脊的結構，賦予女性原始力量與戰士般的姿態，巨大的倒三角外套有編織皮革、毛皮與羊羔毛等不同材質，是為適應大自然環境而生。

▲LV 2026秋冬女裝秀。（圖／品牌提供）

▲LV 2026秋冬女裝秀。（圖／品牌提供）

▲LV 2026秋冬女裝秀。（圖／品牌提供）

▲LV 2026秋冬女裝秀。（圖／品牌提供）

充滿層次的服裝，形塑出可穿著的建築語彙，解構後再重組、異材質置於同一件作品，彷彿隨手拾取手邊素材，相互交織出可以抵抗寒冷、保護身體的衣服。動物、花朵等自然元素也融入細節，與當代藝術家Nazar Strelyaev-Nazarko合作、此次大秀邀請函上的小羊蹬著LV長靴的圖案，成為服裝上的畫作，饒富趣味，花朵則以皮革打造，既具裝飾性也帶有保護意味。

▲LV 2026秋冬女裝秀。（圖／品牌提供）

▲LV 2026秋冬女裝秀。（圖／品牌提供）

▲LV 2026秋冬女裝秀。（圖／品牌提供）

配件散發原始而強烈的能量，透過觸感、源於自然的元素，在奇趣與精湛工藝之間取得巧妙平衡，例如羊毛皮帽飾、未來感的太陽眼鏡等，3D列印與樹脂材質打造出好似礦石的扣件與宛如鹿角形態的鞋跟，營造介於自然與未來之間的視覺效果。

▲LV 2026秋冬女裝秀。（圖／品牌提供）

▲LV 2026秋冬女裝秀。（圖／品牌提供）

從經典出發的包款仍是焦點，縮小的背包、水桶包Noé回歸，都是實用之選，木屋造型的提箱完全寫實，神還原木造房屋的模樣，Multipass手袋縮小並加了鈴鐺掛飾，更加精緻細膩。包袱造型的打結小包，除了拎在手上，Nicolas Ghesquière還讓它掛在以Monogram帆布纏繞製成的棍子上，令人腦海中浮現卡通裡用木棍挑著小包袱的畫面，很有視覺效果。

▲LV 2026秋冬女裝秀。（圖／品牌提供）

▲LV 2026秋冬女裝秀。（圖／品牌提供）

▲LV 2026秋冬女裝秀。（圖／品牌提供）

▲LV 2026秋冬女裝秀。（圖／品牌提供）

▲LV 2026秋冬女裝秀。（圖／品牌提供）

▲LV 2026秋冬女裝秀。（圖／品牌提供）

品牌大使BLACKPINK Lisa穿著宮廷的羊腿袖拼接襯衫搭配皮褲，露出平坦腹部，空氣瀏海與公主頭讓整身造型既帥又甜，平衡得恰到好處，Stray Kids Felix以簡單的白T恤、牛仔褲外加黑外套，層疊的長項鍊畫龍點睛，充滿貴公子氣息，剛在今年2月的冬季奧運奪下花式滑冰團體與單人兩面金牌的劉美賢，也驚喜現身LV秀場，她穿著男孩風的拼接外套與長褲，展現20歲的青春俏麗。

▲LV 2026秋冬女裝秀。（圖／品牌提供）
▲BLACKPINK Lisa。（圖 / 翻攝lalalalisa_m IG）

▲LV 2026秋冬女裝秀。（圖／品牌提供）
▲Lisa與LV女裝創意總監Nicolas Ghesquière。

▲LV 2026秋冬女裝秀。（圖／品牌提供）
▲Stray Kids Felix。

▲LV 2026秋冬女裝秀。（圖／品牌提供）
▲Felix（左）與劉美賢合照。（圖 / 翻攝alysaxliu IG）

▲LV 2026秋冬女裝秀。（圖／品牌提供）
▲全智賢。

▲LV 2026秋冬女裝秀。（圖／品牌提供）
▲Zendaya。

▲balenciaga 。（圖／品牌提供）

▲balenciaga 。（圖／品牌提供）

