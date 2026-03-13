型男告白清單！LV Tilted運動鞋鑲嵌寶石好閃　FF老花音響加分神隊友

▲LV Tilted運動鞋系列，可正式、可休閒。NT$36,200起。（Louis Vuitton提供）



圖文／鏡週刊

3月中旬的那天，空氣中帶點甜。

有些情意，雖是晚了一步，卻更顯從容。

這份給你的回禮，像一封遲到的情書，

藏在時髦之下的繾綣告白，終將慢慢被讀懂。

並肩同行雙奔赴

一雙好鞋的意義，不只期待他朝妳走來，更期望能陪妳並肩同行、邁向未來。Louis Vuitton今年春夏的大勢鞋款，LV Tilted運動鞋當之無愧。靈感來自90年代滑板文化，鞋舌上微微傾斜的LV Initials刺繡，向滑板坡道致意；特意加寬的鞋身，讓兩隻鞋底尺寸相等，呼應最初可左右互穿的設計構想。

▲以格紋帆布重新演繹Damier，炫富炫得恰到好處，NT$36,200起。（Louis Vuitton提供）

▲想騷包？必選這雙寶石鑲嵌款！（Louis Vuitton提供）

近觀細節，處處流露品牌語言：Damier浮雕鞋頭、Monogram花卉鞋底、VVN皮革拼接，每一步都輕鬆踩出路易威登的態度。而多樣化的配色與布料處理，款款玩出不同風格表情。好想敲碗趕快推出女鞋版，讓情侶之間的時髦默契，從腳下開始。

浪漫音痴獲聲援

▲這款音響具備30至20,000赫茲的超寬頻率，能讓低音厚實、高音清澈，聲音層次更加分明。（FENDI提供）

一首浪漫情歌，絕對是告白助攻神器，好音響更是加分神隊友，一秒把戀愛氛圍拉到最滿。FENDI攜手法國高端音響品牌Devialet，再次推出聯名款便攜式音響，義式優雅輪廓與法國聲學工程完美融合，在時髦黑灰配色與經典FF Logo點綴下，實現高保真360°立體聲效。它早已超越音響設備，更像精緻生活的氛圍製造機，開趴、約會、微醺之夜，隨時隨地為不同情境開場。

▲FENDI x DEVIALET Mania便攜式音響。NT$97,800。（FENDI提供）

書卷氣息拎著走

▲韓國男團SEVENTEEN成員金珉奎，拎著新款Book Tote走跳街頭，令人怦然心動。（Dior提供）

▲珉奎同款！包身刺繡來自法國詩集《惡之華》。NT$115,000。（Dior提供）

對許多男士而言，日常包款非公事包，即後背包。Dior新任男裝創意總監Jonathan Anderson給了另一種更有趣的答案，Book Tote這款本就深受歡迎的包型，在他手中化作一份行走的書單，包身披上文學經典書封，哥德氣息濃厚的《德古拉》、暗黑美學詩集《惡之華》、當代紀實文學先驅《冷血》…那些原本靜靜躺在書架上的名作，如今成了可以背上街的時尚符號。一只包，收納的不再是日常物件，而是風格品味，在書卷氣中多了點浪漫隨興，男女皆宜。

▲Dior Book Tote提供3種尺寸，此為中型。NT$110,000。（Dior提供）

海灘男孩耍幽默

▲Paul Smith Loves Barbour聯名第二彈！依舊充滿令人發噱的英式幽默。（Bluebell提供）

春日已至，海灘生活似乎就不遠了。兩大英國品牌Paul Smith與Barbour再次相遇，把英式幽默揉進海岸輪廓之中。重新詮釋過的Barbour傳奇夾克，迎來耳目一新的格紋圖騰與配色；而隨之附贈的小驚喜「幸運魚」（Fortuna Fish），置於手掌便會隨體溫輕輕舞動，搭配卡片帶來趣味十足的「運勢解讀」。或許那些關於愛情的小預兆，正悄悄浮現。

▲Barbour經典蠟棉夾克，點綴上Paul Smith標誌性的彩色條紋。NT$19,500。（Bluebell提供）

▲明亮配色的棉質刺繡棒球帽，滿載海岸氣息。NT$2,000。（Bluebell提供）

▲包款設計也脫離不了漁網元素。托特包（右）NT$7,500、斜背小包（左）NT$4,000。（Bluebell提供）

融化的冰淇淋、被海風吹撫的躺椅、盛著暖意的保溫瓶…Paul Smith父子檔親手拍攝的影像，被轉化為詩意洋溢的藝術印花，悄悄藏進夾克襯裡與T-shirt之中，是充滿懷舊感的回憶碎片，更是本次聯名最迷人的巧思設計。配件系列同樣海味十足，為你的海灘男孩添上一抹愜意。

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