大谷翔平愛戴Grand Seiko名錶　追求卓越價值一拍即合

▲▼ 大谷翔平 。（圖／翻攝IG）

▲大谷翔平與Grand Seiko展開全球合作計劃「Grand Moments 」。（圖／Grand Seiko提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

效力於美國職棒道奇隊的日籍棒球巨星「二刀流」大谷翔平，人氣紅不讓，從頭到腳都有名牌代言，過去他是日本鐘錶品牌Seiko日本區代言人，因此宣傳僅限於日本市場，但近期雙方合作更上一層樓，Seiko集團旗下頂級品牌Grand Seiko宣布與他攜手共同啟動全球合作計劃「Grand Moments 」，旨在透過雙方對時間價值的共同詮釋，展現專業工藝與競技極限背後的深厚哲學。

▲Grand Seiko靈感來自冰霜森林的SLGB005腕錶。

過往大谷翔平是Seiko日本區代言人，但與道奇隊簽約、領取年度最有價值球員MVP獎項等重要時刻，都選戴Grand Seiko名錶，見證他人生許多重要時刻。Grand Seiko自4月起與他開啟合作計畫「Grand Moments 」，共同描繪出「以恆久努力形塑未來，淬鍊時間價值」的理念。對於此次合作，大谷翔平表示：「Grand Seiko 數十年來傾注心血鑄就的品牌精髓，能成為這份傳奇的承載者，對我而言意義非凡。佩戴 Grand Seiko時，我能深刻感受到品牌背後的歷史底蘊與工藝喜悅，非常期待能與Grand Seiko攜手共進的這段旅程。」而談及對「淬鍊時間」的理念時，他說：「提升每個瞬間的品質固然關鍵，但持續不斷地追求卓越更是不可或缺的基石。這兩者相輔相成，缺一不可。」

▲大谷翔平上陣示範BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTAN系列新裝。（圖／翻攝boss IG）

正式場合有名錶相伴外，大谷翔平的服裝則來自BOSS，身為BOSS全球品牌大使，經常穿上品牌為他量身訂製西裝，或是融入他的愛犬元素等俏皮設計，近日品牌更以他為主角推出BOSS SELECTED BY SHOHEI OHTAN系列服飾，他親自示範巧克力色系正裝與大地色系的休閒服飾，身高193公分的他是天生衣架子，輕鬆展現型男品味。

▲大谷翔平是BOSS全球品牌大使，輕鬆展現型男魅力。（圖／翻攝boss IG）

►「費仔」幸運物是64萬勞力士　見證求婚、結婚重要時刻

►山本由伸疊搭鑽鍊放閃　拎20萬「新柏金包」秀不凡品味

大谷翔平, Grand Seiko, BOSS

