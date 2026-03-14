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《埃及之王：法老》開展！六間奇美博物館周邊美食讓你吃飽喝足

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文／MENU美食誌

1月29日開展的《埃及之王：法老》，是歷年埃及法老文物來台規模之最！規劃一趟台南小旅行，美食絕對是重要環節，還不快將這篇收藏起來！

阿裕牛肉涮涮鍋崑崙店
崑崙路733-1號

2025年獲得米其林推薦，被譽為台南牛肉火鍋的代表之一，以大量牛骨與蔬果長時間慢火熬製的鍋底，加上每日現宰溫體牛，絕對是來台南必吃首選！

▲台南美食 。（圖／美食誌提供）

▲阿裕牛肉涮涮鍋崑崙店。（圖／美食客U.U提供）

義薩芭蒂奇美博物館
文華路二段66號

由日籍料理長和妻子共同經營的義式料理餐廳，主餐有義大利麵、燉飯、披薩，推薦西班牙賽拉諾火腿德式香腸披薩、長草地與蝴蝶義大利麵、鮮蝦蘆筍歐羅拉風味燉飯。

▲台南美食 。（圖／美食誌提供）

▲義薩芭蒂奇美博物館。（資料擷取自美食客Jeremy以食為天）

深藍咖啡奇美博物館店
文華路二段66號2F

位於台南奇美博物館二樓，使用不添加人工香料的優質原料，主打千層蛋糕，還有綜合長塔和手指蛋糕，推薦開心樂園千層、雙層下午茶。

▲台南美食 。（圖／美食誌提供）

▲深藍咖啡奇美博物館店。（圖／美食客柔柔愛喝抹茶提供）

閻家土產牛肉湯
中正路一段271號

藏身在台南安平巷弄內的深夜名店，主打土產牛肉專賣，湯頭使用大量的牛大骨、牛奶熬煮，推薦芥藍牛肉、牛肉燴飯、牛肉湯、肉燥飯、牛肉爐。

▲台南美食 。（圖／美食誌提供）

▲閻家土產牛肉湯。（圖／美食客太飽宮主提供）

上崙早餐店
德崙路378號

位於仁德區德崙路旁，以簡單鐵皮屋搭建，店內有提供座位區讓客人內用，使用米漿製作，豬油煎製，記得搭配辣椒＋蘿蔔乾＋小魚乾，推薦肉粿、麵糊蛋餅。

▲台南美食 。（圖／美食誌提供）

▲上崙早餐店。（圖／美食客小風提供）

保安工寓
文賢路一段640號

嚴選新鮮食材現點現做，餐點以義大利麵、焗烤跟燉飯為主，推薦番茄紅醬牛肉丸焗烤義大利麵、松子青醬香煎松阪豬焗烤義大利麵 、綠咖哩唐揚炸雞義大利麵。

▲台南美食 。（圖／美食誌提供）

▲保安工寓。（圖／美食客蔡慧淳提供）

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※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權。

關鍵字：

美食誌, 台南, 奇美博物館, 美食

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