GD裹的不是棉被是百萬Gucci斗篷　華麗古董衣還在博物館展過

▲▼GD 。（圖／翻攝IG）

▲GD披上Gucci 2017年秋冬系列的刺繡斗篷笑得開心。（圖／翻攝8lo8lo8lowme IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓天王GD（G-Dragon，權志龍）以繽紛穿搭著稱，任何花俏單品在他身上出現都毫無違和感，近日他被拍下裹著一件華麗斗篷露出燦爛微笑的照片，他看似取暖的模樣相當俏皮，而此件斗篷可是大有來頭，是義大利品牌Gucci 2017年秋冬系列的作品，曾在美國大都會博物館The MET展出，市場價飆破百萬元。

GD所披的Gucci 2017年秋冬系列斗篷，是時任創意總監Alessandro Michele的作品，薄荷綠色的絲綢緞面裝飾精緻刺繡、亮片與珠飾，呈現鳥類與祥雲圖案，相當華美，美國大都會博物館赫赫有名的MET Gala 2024年展覽《Sleeping Beauties: Reawakening Fashion》與位於佛羅倫斯的Gucci Garden博物館都曾展過此件走秀款的斗篷。

▲▼GD 。（圖／翻攝IG）

▲GD吃日本料理穿香奈兒古董外套。（圖／翻攝8lo8lo8lowme IG）

走在時尚尖端的GD古董衣收藏不僅於此，近日享用日本料理時，還穿著香奈兒（CHANEL）東方味十足的短版外套，裝飾品牌標誌性的山茶花、珍珠項鍊等圖案；就連今日時裝他也偏愛復古設計，選穿Marni綠白格紋毛衣、以古董面料與拼貼工藝著稱的紐約品牌BODE花園主題上衣，款款高調吸睛。

▲▼GD 。（圖／翻攝IG）

▲GD穿紐約品牌BODE花園主題上衣並搭配印花圍巾展現俏皮風格。（圖／翻攝8lo8lo8lowme IG）

▲▼GD 。（圖／翻攝IG）

▲GD套上亮眼的Marni格紋毛衣。（圖／翻攝8lo8lo8lowme IG）

GD, 權志龍, Gucci, CHANEL, 香奈兒

