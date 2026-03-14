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擺脫春困中醫師教3招「順時養生」　按摩穴位穩定情緒、改善失眠

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文／美人圈

春季你是否也感覺全身「重重的」？除了換季常見的肌膚乾癢、過敏噴嚏，許多人最近常感到無精打采、睡不醒，這就是中醫常說的「春困」。究竟春困會對身體帶來哪些影響？該如何有效提神？一起來聽聽彰化馬光中醫診所的劉宗昇醫師，為大家深層解析春季養生之道。

【1分鐘測驗】你是「春困」一族嗎？

[  ] 體力： 每天睡飽還是覺得全身乏力、提不起勁

[  ] 情緒： 容易感到煩躁、莫名想發火

[  ] 過敏： 皮膚莫名搔癢、噴嚏流不止

[  ] 體感： 頭暈目澀、身體關節感覺重重的

劉醫師專業提醒： 如果你符合2項以上，代表你的「肝氣」運行受阻了！若不及時調理，不適感可能會延續整個春天。

為什麼會春困？

劉宗昇醫師表示，春天氣溫忽冷忽熱，容易導致體內「肝氣」不穩定。如果肝氣太過壓抑或過旺，身體就會發出警訊。不只中醫重視節氣，現代醫學也發現春季轉換對健康的衝擊。研究指出，由於花粉增多與溫差劇烈，春天的氣喘住院率可能提升17%；此外，這種過渡天氣會影響人體的激素與自律神經，導致高達50%的成年人曾出現季節性頭痛或關節痛。這也證明了順應節氣調整生活，是預防疾病的關鍵。

▲養生 。（圖／翻攝自IG、醫師提供）

▲（圖／IG@katarinabluu）

常見的春天不適症狀包括：

春困：即使睡很久還是覺得很累、注意力不集中、整天昏昏欲睡。

季節性過敏：鼻子癢、噴嚏連連、皮膚莫名搔癢（中醫稱為風邪入侵）。

情緒起伏：沒來由的煩躁、易怒，甚至出現失眠困擾。 醫師也觀察到，近期不少患者反映有頭暈、眼睛乾澀、關節痠軟等問題。若沒有及時調理，這些不適感可能會持續整個春季，嚴重影響生活品質。

▲養生 。（圖／翻攝自IG、醫師提供）

▲（圖／IG@dlwlrma）

春困想睡怎麼辦？中醫推薦按摩這三個穴位（太衝、內關、足三里）

劉醫師建議，每天早晚可以各按一次，每個穴位輕揉3－5分鐘，感覺到「微微痠脹」效果最好：

太衝穴

位置：足背大拇趾與第二趾間凹陷

功效：平肝火、疏肝解鬱，適用於春困、煩躁、頭痛。

內關穴

位置：前臂內側，腕橫紋上2寸

功效：安神解鬱、調節情志，助緩解失眠與情緒不穩。

足三里穴

位置：小腿前外側，膝下3寸，脛骨外側約一橫指

功效：補氣血、抗疲勞、健脾胃，增強整體體力與消化功能。

▲養生 。（圖／翻攝自IG、醫師提供）

▲太衝穴位置圖。（圖／彰化馬光中醫診所劉宗昇醫師提供）

【居家保養2】喝一杯《玫瑰杞菊茶》

材料： 玫瑰花與菊花各5g、枸杞10g，加熱水泡10分鐘，可加少許蜂蜜。

好處： 每天一杯，能幫助眼睛明亮、穩定情緒，改善春天特有的疲勞感。

▲養生 。（圖／翻攝自IG、醫師提供）

▲（圖／彰化馬光中醫診所劉宗昇醫師提供）

【居家保養3】醫師叮嚀的健康生活原則

除了按摩與飲食，劉醫師建議生活上可以這樣調整：

睡對時間： 晚上11點前入睡（肝膽經排毒期），早上6點起床伸個懶腰，這就是最好的「養肝」。

吃對食物： 多吃菠菜、高麗菜等綠色蔬菜，或是山藥、大棗來健脾胃。盡量少吃辛辣、油膩與冰冷食物，減輕腸胃負擔。

多曬太陽： 趁天氣好去戶外走走，增加維生素D同時也能趕走壞心情。

▲養生 。（圖／翻攝自IG、醫師提供）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 春季, 換季, 春困, 養生

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