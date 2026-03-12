fb ig video search mobile ETtoday

遠百「美麗購物節」美妝回饋衝15%　統一時代300點折300元

▲遠百春季優惠。（圖／業者提供）

▲春天換季，遠百公布母親節前哨「美麗購物節」優惠。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

春天換季購物百貨優惠陸續出爐，遠東百貨是為母親節前哨的「美麗購物節」將於 3／20 正式登場，祭出化妝品單筆滿 3,000 元送 300 元的周慶等級回饋，搭配信用卡與分期加碼，回饋率最高上看 15% ；統一時代百貨台北店與 DREAM PLAZA 則於 3／12 推出「春時尚」優惠檔期，主打指定櫃位滿 3,000 元扣點現折 300 元，並推出永續環保袋卡友禮吸引會員。

▲遠百春季優惠。（圖／業者提供）

遠東百貨美麗購物節　化妝品高回饋直衝 15%
遠百「美麗購物節」從 3／20 至 4／17 開跑，針對換季保養與美妝採購，主力優惠集中在化妝品與內睡衣，祭出單筆消費滿 3,000 元送 300 元、消費滿萬元再加送 200 元、單筆滿 3 萬元再疊加送 600 元，並搭配 14 間銀行信用卡單筆刷滿 1 萬元分 6 期，再加送 300 元，換算下來 3 萬元的預算最高能拿到 4,500 元回饋，回饋率達 15%，主打固定囤貨專櫃保養品的消費者。

▲遠百春季優惠。（圖／業者提供）▲遠百春季優惠。（圖／業者提供）

▲板橋大遠百資生堂國際櫃「紅色超導奇蹟露排隊組」，價值6,290元，特價2,880元，約54折優惠，限量50組；台南大遠百DIOR經典藍星唇膏，售價1,600元。

除了美妝，精品與家電也推折扣，遠百 APP 會員百貨服飾單筆消費滿 4,000 元送 300 元、當日累計每滿 3 萬元加送 600 元；保健器材單筆消費滿 5,000 元送 500 元，大家電單筆滿萬送 1,000 元。遠百信義A13、板橋大遠百、遠百桃園、遠百竹北、新竹大遠百、高雄大遠百限定十三間銀行國際精名品，當日單筆刷 1 萬元並分 6 期，送 700 元抵用券。特定十間銀行全館當日刷滿 5,000 元送 100 元、消費滿 15,000 元送 300 元，特定九間銀行數位 3C、APPLE 單筆刷 1 萬元並分 6 期加送 500 元。

▲遠百春季優惠。（圖／業者提供）▲遠百春季優惠。（圖／業者提供）

▲板橋大遠百 GUCCI_GUCCI NEW HORSEBIT 飾肩帶錢包；板橋大遠百 MICHAEL KORS JORDI黑色編織托特包，售價14,700元。

板橋大遠百與遠百竹北則鎖定兒童連假，規劃寶可夢巡遊與小小特勤體驗營，讓家長購物時也能讓小孩玩樂。

▲遠百春季優惠。（圖／業者提供）

▲遠百春季優惠。（圖／業者提供）

統一時代百貨春時尚　點數直接折現
統一時代百貨台北店與 DREAM PLAZA 的「春時尚」檔期自 3／12 開跑，3／24 前會員單筆消費滿 3,000 元，扣除 OPENPOINT 30 點，就能直接現折 300 元 。這波活動也兼顧餐飲小確幸，指定櫃位使用 icash Pay 支付滿 500 元就贈送 30 點點數 。

▲遠百春季優惠。（圖／業者提供）

▲0312至0315會員加上當日單筆消費滿800元(含)以上同卡號發票及扣除點數8點，即可兌換「印花直式永續環保袋」。款式隨機、兌完為止。

業者表示，3／12 至 3／15 期間持 APP 單筆消費滿 800 元加上會員點數 8 點，可兌換「印花直式永續環保袋」，DREAM PLAZA 7F 空中花園則將於 3／13 至 3／22 變身「屋頂電影院 Skyline Film」，播出《花樣年華》、《楚門的世界》等經典片單；熱門的「粉紅瑜珈派對」也將在 3／14 登場。

