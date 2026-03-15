2026日本無印良品必買美妝新品　保濕棉片網友推爆、花香指緣油討論度高

文／美人圈

到日本旅遊必逛的MUJI無印良品，除了生活雜貨與零食外，美妝保養品也一直是日本必買清單中的人氣品項。2026年MUJI再度推出多款全新美妝與保養新品，從敏感肌保養、底妝到實用美容小物通通升級，主打成分簡單、溫和好用，加上價格依舊親民，因此每次新品上市都會引發日本女生與觀光客搶購。本篇整理2026日本必買MUJI美妝新品清單，準備去日本購物的人一定要先收藏。

2026日本必買MUJI美妝新品

多效合一保濕面膜

日本無印良品新品多效合一保濕面膜主打「一片完成基礎保養」，結合化妝水、乳液、美容液與面膜功能整合在一起，讓晚間保養變得更加簡單快速。只需敷上一片，就能為肌膚補充滿滿水分，幫助隔天早晨的肌膚維持柔滑細緻、潤澤透亮的狀態。這款特別適合旅行或懶人保養使用，成分溫和敏感肌也能安心入手！

▲多效合一保濕面膜。（圖／MUJI JP，下同）

溫和卸妝膏

日本無印良品新推出的溫和卸妝膏主打柔滑膏體質地，接觸肌膚後能迅速融化為油狀，溫和帶走彩妝與毛孔髒污，同時減少對肌膚的摩擦感。配方加入多種保濕成分，卸妝同時維持肌膚水潤不緊繃。不少網友反饋使用後明顯感覺到毛孔裡的黑頭逐漸減少，加上有淡淡舒服的柑橘香味，卸妝都變成一種享受。

天然肌膚水 全身噴霧

新推出的天然肌膚水全身噴霧主打簡單又溫和的保濕概念，以岩手縣釜石天然水為基礎，能為頭髮、臉部與身體快速補充水分，隨時舒緩乾燥肌膚。噴霧採天然由來成分100%配方，從嬰兒到成人都能安心使用。特別的是瓶身採倒著也能噴灑的設計，即使是背部等難以觸及的部位也能輕鬆保濕，是日常保養或旅行時都很實用的MUJI話題新品。

植物發酵液頭皮去角質磨砂膏

如果頭髮容易出現油垢味或頭皮悶悶的不清爽，這款全新植物發酵液頭皮去角質磨砂膏就很值得試試。產品以植物發酵液為基礎，搭配細緻磨砂顆粒，能幫助溫和帶走頭皮老廢角質與多餘皮脂，讓頭皮更加清爽乾淨。使用時搭配按摩，能提升潔淨感，有三種味道分別為：適合夜晚和冬季的舒緩薰衣草、適合所有季節的清新葡萄柚，以及適合早晨和夏季的清爽薄荷。洗後頭皮清新又舒適，對於頭皮容易出油、或長時間戴帽子導致頭皮悶熱的人來說根本一大救星！

春季花香指緣油

無印良品的指緣油一直是美甲師之間口耳相傳的保養好物，而在2026年更推出季節限定的春季花香版本。筆狀設計方便攜帶與塗抹，只要輕輕旋轉即可將指緣油刷在指緣與指甲周圍，隨時補充滋潤。配方能幫助修護乾燥指緣並維持指甲健康光澤，同時散發淡淡花香，使用起來更加療癒。小巧實用的設計加上MUJI一貫的簡約包裝，也讓這款護甲油成為近期日本MUJI美妝區討論度相當高的保養新品之一。

發酵前導精華棉片

這一款發酵前導精華棉片在日本SNS上討論度極高！棉片浸滿以發酵導入美容液為基礎調製的精華，加入無印良品獨家「米糠發酵液」與神經醯胺等保濕成分，能溫和帶走老廢角質與多餘皮脂，同時補充水分，讓肌膚變得更柔軟、透亮。更特別的是一片即可完成「拭角質、導入保養、局部濕敷」三種用途，洗臉後輕擦肌膚即可幫助後續化妝水與乳液更好吸收，是忙碌時也能快速完成保養的懶人神器。

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