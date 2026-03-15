fb ig video search mobile ETtoday

2026日本無印良品必買美妝新品　保濕棉片網友推爆、花香指緣油討論度高

>

文／美人圈

到日本旅遊必逛的MUJI無印良品，除了生活雜貨與零食外，美妝保養品也一直是日本必買清單中的人氣品項。2026年MUJI再度推出多款全新美妝與保養新品，從敏感肌保養、底妝到實用美容小物通通升級，主打成分簡單、溫和好用，加上價格依舊親民，因此每次新品上市都會引發日本女生與觀光客搶購。本篇整理2026日本必買MUJI美妝新品清單，準備去日本購物的人一定要先收藏。

2026日本必買MUJI美妝新品

多效合一保濕面膜

日本無印良品新品多效合一保濕面膜主打「一片完成基礎保養」，結合化妝水、乳液、美容液與面膜功能整合在一起，讓晚間保養變得更加簡單快速。只需敷上一片，就能為肌膚補充滿滿水分，幫助隔天早晨的肌膚維持柔滑細緻、潤澤透亮的狀態。這款特別適合旅行或懶人保養使用，成分溫和敏感肌也能安心入手！

▲無印美妝 。（圖／翻攝自MUJI JP IG）

▲多效合一保濕面膜。（圖／MUJI JP，下同）

溫和卸妝膏

日本無印良品新推出的溫和卸妝膏主打柔滑膏體質地，接觸肌膚後能迅速融化為油狀，溫和帶走彩妝與毛孔髒污，同時減少對肌膚的摩擦感。配方加入多種保濕成分，卸妝同時維持肌膚水潤不緊繃。不少網友反饋使用後明顯感覺到毛孔裡的黑頭逐漸減少，加上有淡淡舒服的柑橘香味，卸妝都變成一種享受。

▲無印美妝 。（圖／翻攝自MUJI JP IG）

天然肌膚水 全身噴霧

新推出的天然肌膚水全身噴霧主打簡單又溫和的保濕概念，以岩手縣釜石天然水為基礎，能為頭髮、臉部與身體快速補充水分，隨時舒緩乾燥肌膚。噴霧採天然由來成分100%配方，從嬰兒到成人都能安心使用。特別的是瓶身採倒著也能噴灑的設計，即使是背部等難以觸及的部位也能輕鬆保濕，是日常保養或旅行時都很實用的MUJI話題新品。

▲無印美妝 。（圖／翻攝自MUJI JP IG）

▲無印美妝 。（圖／翻攝自MUJI JP IG）

植物發酵液頭皮去角質磨砂膏

如果頭髮容易出現油垢味或頭皮悶悶的不清爽，這款全新植物發酵液頭皮去角質磨砂膏就很值得試試。產品以植物發酵液為基礎，搭配細緻磨砂顆粒，能幫助溫和帶走頭皮老廢角質與多餘皮脂，讓頭皮更加清爽乾淨。使用時搭配按摩，能提升潔淨感，有三種味道分別為：適合夜晚和冬季的舒緩薰衣草、適合所有季節的清新葡萄柚，以及適合早晨和夏季的清爽薄荷。洗後頭皮清新又舒適，對於頭皮容易出油、或長時間戴帽子導致頭皮悶熱的人來說根本一大救星！

▲無印美妝 。（圖／翻攝自MUJI JP IG）

▲無印美妝 。（圖／翻攝自MUJI JP IG）

春季花香指緣油

無印良品的指緣油一直是美甲師之間口耳相傳的保養好物，而在2026年更推出季節限定的春季花香版本。筆狀設計方便攜帶與塗抹，只要輕輕旋轉即可將指緣油刷在指緣與指甲周圍，隨時補充滋潤。配方能幫助修護乾燥指緣並維持指甲健康光澤，同時散發淡淡花香，使用起來更加療癒。小巧實用的設計加上MUJI一貫的簡約包裝，也讓這款護甲油成為近期日本MUJI美妝區討論度相當高的保養新品之一。

▲無印美妝 。（圖／翻攝自MUJI JP IG）

發酵前導精華棉片

這一款發酵前導精華棉片在日本SNS上討論度極高！棉片浸滿以發酵導入美容液為基礎調製的精華，加入無印良品獨家「米糠發酵液」與神經醯胺等保濕成分，能溫和帶走老廢角質與多餘皮脂，同時補充水分，讓肌膚變得更柔軟、透亮。更特別的是一片即可完成「拭角質、導入保養、局部濕敷」三種用途，洗臉後輕擦肌膚即可幫助後續化妝水與乳液更好吸收，是忙碌時也能快速完成保養的懶人神器。

▲無印美妝 。（圖／翻攝自MUJI JP IG）

延伸閱讀

2026日本必買推薦15款！日本女生都在瘋的好物盤點，平替版肌膚之鑰、Aesop類似香是它

2026抗老精華液推薦26款！最新專櫃抗老、Olive Young 熱賣清單，開架第一名是它！

2026日本必買口紅推薦！日本女生搶著買的「口紅品牌+色號」盤點，CP值最高是它！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 無印良品, MUJI, 美妝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

Lisa帶毛茸茸HERMES凱莉包過冬

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

《黑白大廚》天菜孫鍾元戴52萬元名錶秀品味

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

30歲後該懂的5件事：人生沒有標準進度

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

三宅一生BaoBao把地圖折進包裡

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

不想斷捨離了　2026居家關鍵字：混亂真實

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

旅行打包必學「333時髦穿搭法」

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

上掀式行李箱爆紅竟和去日本玩有關

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

天冷做好3件事讓底妝貼膚不卡粉

GD戴的雛菊耳環買得到了

GD戴的雛菊耳環買得到了

樂高智慧積木有大腦能對話

樂高智慧積木有大腦能對話

ET Fashion

推薦閱讀

小宅當道　LG推「二合一洗乾衣機」　Sony開賣「兩件式」環繞家庭劇院

小宅當道　LG推「二合一洗乾衣機」　Sony開賣「兩件式」環繞家庭劇院

容易愛上「大齡男子」的三大星座女！TOP 1思想成熟比激情更心動

容易愛上「大齡男子」的三大星座女！TOP 1思想成熟比激情更心動

最容易對前任心軟回頭星座Top 3！第一名舊情回收王　根本放不下

最容易對前任心軟回頭星座Top 3！第一名舊情回收王　根本放不下

千黛亞「類新娘」造型優雅大氣　大花洋裝《慾望城市》凱莉也穿過 對熟人苛刻、陌生人卻客氣的三大星座！TOP 1認為自己人才應高標準 歐美紅起來的「1% 理財法」　數學不好的人一看就懂 社交疲勞時代來了？越來越多人開始「低能量交友」快看你是否也中 霍格華茲魔法闖進星巴克！「哈利波特」聯名變色學院杯必收藏3／23登場 炒菜油怎麼選？橄欖油、酪梨油差在哪　營養觀念60秒一次看懂 蜜粉還能這樣用？7個隱藏技巧曝光　讓妝容更乾淨持久

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面